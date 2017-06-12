Наталья Комарова поздравила победителей конкурсов Международной экологической акции «Спасти и сохранить»

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Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с победителями основных экологических конкурсов Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и вручила им заслуженные награды.
«Я с большим уважением отношусь к людям, которые знают, что такое окружающая среда, понимают свою роль и возможности, чтобы она отвечала требованиям, предусмотренным для устойчивого живого мира. Ваша подвижническая работа обеспечивает еще один важный аспект – это ваш личный пример. Спасибо вам за это», - обратилась к активистам экологического движения глава региона.
Наталья Комарова призвала их рассмотреть возможность проведения во время летних каникул экологических уроков и мастер-классов во всех оздоровительных детских лагерях округа. «Мы найдем применение вашим возможностям, таланту и доброму сердцу», - обратилась к призерам и победителям конкурсов губернатор.
Участники встречи поделились с главой региона своими достижениями. Так, генеральный директор компании «Кагалымнефтегаз» Владислав Зубарев рассказал, что компания участвует в конкурсе ежегодно. В этом году она заняла 1 место в номинации «Лучшее нефтегазодобывающее предприятие Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» среди предприятий с добычей нефти более 5 млн тонн в год.
«Есть расхожее мнение о нефтяниках, что это люди, которые в ущерб экологии ставят на первое место экономические интересы. Мы сегодня готовы разубедить в этом всех. За 25 лет произошли колоссальные изменения. Сегодня уже все нефтяные компании придерживаются экологической политики, все, в том числе и мы, развивают технические компетенции, которые нацелены, в первую очередь, на энергосбережение, экологию, эффективность. Это те вещи, которые, наверное, уже у нас в крови. Та техническая политика, которая выработана на нашем предприятии, позволяет с легкостью участвовать в таких конкурсах», - рассказал Владислав Зубарев.
Отметим, что среди предприятий с добычей нефти менее 5 млн тонн в год лучшим стало ООО «КанБайкал».
Победителем конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» среди районов стал Сургутский район. Заместитель главы администрации муниципалитета Дина Кузьмина рассказала, что на территории района проведено порядка 284 мероприятий экологической направленности, в которых приняли участие почти 30 тысяч жителей. «Мы ведем с населением просветительские беседы, организуем субботники. Пока не примешь в них участие сам, не наведешь порядок не только в своем доме, но и в окружающей среде, то ситуация не изменится. Секрет прост. И этому нас учите Вы, Наталья Владимировна – просто работать. Мы и работаем», - отметила Дина Кузьмина.
В номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» среди городов победителем второй год подряд признан Югорск.
Отметим, что в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» также состоялись окружные конкурсы на звание «Эколог Югры – 2017» и «Югра таежная».
В конкурсе на звание «Эколог Югры – 2017» победители определялись в четырех номинациях. Лучшим специалистом организаций и учреждений, выполняющих работы и услуги природоохранного назначения. признан директор ООО «Либерта» (г. Нижневартовск) Владислав Байназаров. Лучшим специалистом предприятий – природопользователей стала ведущий инженер службы производственного экологического контроля ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (г. Мегион) Лидия Кечина. Лучшим педагогическим работником признана педагог дополнительного образования Станции юных натуралистов (г. Ханты-Мансийск) Елена Коробейникова. Победителем номинации «Представители объединений, осуществляющих деятельность экологической направленности» стала учитель Сайгатинской средней школы Наталья Божко.
Победителей окружного конкурса «Югра таежная» определяли в трех номинациях. Автором лучшей «Эффективной управленческой идеи» стал ветеран лесного хозяйства Валерий Ившин. В конкурсе на «Лучшую публикацию о лесном хозяйстве» победила редакция телеканала «Первый Советский». За «Достижения в области лесного просвещения» награжден коллектив территориального отдела Аганского лесничества.
В завершение встречи Наталья Комарова еще раз поблагодарила югорчан за их труд и пожелала здоровья, задора, энергии для продолжения важного для всех жителей планеты экологического дела.