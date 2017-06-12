Идеи и предложения участников IX Международного IT-форума найдут отражение в итоговой Югорской декларации

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В правительстве автономного округа состоялось заседание совета по развитию информационного общества при губернаторе Югры. Наталья Комарова поздравила членов совета с завершением IX Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.
«Форум был насыщенным с точки зрения работавших тематических площадок, круглых столов и рекомендаций. К этому располагали круг и число участников из четырех десятков регионов и 46 стран мира», - подчеркнула Наталья Комарова.
Губернатор акцентировала внимание на том, что все предложения участников необходимо включить в проект итоговой Югорской декларации форума. По ее мнению, на форуме прозвучали полезные идеи по развитию «цифрового региона». Особый интерес представляют те из них, которые связаны с выработкой совместной сбалансированной стратегии импортозамещения в сфере информационных технологий.
«Такая задача стоит перед всеми странами и ее решение может оказаться более эффективным и оптимальным, если объединить усилия в разработке и совместном использовании аппаратного и программного обеспечения, электронной компонентной базы, договориться о создании перспективных направлений, совместных предприятий», - считает губернатор.
Важно, по ее мнению, чтобы эта работа велась с прицелом на прорывные стартапы и технологии, включала систему поддержки молодых сетевых предпринимателей, программистов, инновационных команд. «В этом смысле можно подумать об оптимизации мер поддержки, которые реализуются в Югре, в том числе по линии организации специальных конкурсов, таких как «Хакатон», их синхронизации с IT акселераторами, которые организуют наши партнеры по БРИКС и ШОС», - сказала Наталья Комарова.
Также губернатор отметила, что уже сейчас необходимо приступить к проработке концепции и наполнению следующего форума. В этом году с особым успехом прошли тематические площадки, посвященные вопросам доступности электронных документов, кибербезопасности, развитию многоязычия в киберпространстве, которым занимается округ во взаимодействии с ЮНЕСКО. В 2019 году именно это агентство ООН будет координировать мероприятия в формате провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Международного года языков коренных народов.
«Это важно для нас. В будущем году Югра будет отмечать 825 лет возникновения первых югорских княжеств. Эта тематика и ее цифровое измерение, присутствие истории и малых языков в киберпространстве могут быть так или иначе задействованы в контексте форума следующего года», - выразила мнение Наталья Комарова.
Подробнее об итогах IX Международного IT-Форума участникам заседания рассказал директор департамента информационных технологий Павел Ципорин: «Это не только ключевое мероприятие региона, но и одно из масштабных событий Уральского федерального округа и России в целом. В его работе приняли участие 2713 представителей 46 стран мира и половины регионов нашей страны, что позволило на более серьезном уровне обсуждать все вопросы».
Он также добавил, что в рамках форума прошло 36 различных мероприятий, стратегических сессий, пленарных заседаний, панельных дискуссий, круглых столов и семинар-практикумов, а также I Международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум – Югра» и выставка «Информационные технологии для всех».
«В этом году выставка пользовалась большим спросом, там находились большие делегации и обменивались опытом. По итогам всех мероприятий было заключено 17 соглашений, в том числе два Меморандума с Индийской стороной о взаимопонимании по программам международного участия и с их школой телемедицины», - отметил глава профильного ведомства.
Наталья Комарова, в свою очередь, поручила организаторам активнее привлекать представителей муниципальных образований автономного округа в следующих форумах: «Это важная история для региона, и участие муниципалитетов нужно организовывать должным образом, переводить его в практическую область, включать их в активную фазу».
Еще один вопрос, который обсудили на заседании был связан с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг при предоставлении услуг в сфере образования. Добавим, что эта тема также обсуждалась на Международном форуме, отдельным событием которого стал круглый стол «Информационные технологии в образовании».
Участники форума подтвердили актуальность формирования единого интерактивного образовательного пространства. Такой проект был представлен на примере Югры. Более того, на форуме состоялась презентация новой образовательной платформы «Образование 4.0».
«Мы среди первых по ее внедрению. Действительно, запрос на качественно новые цифровые услуги в образовании находится в восходящем тренде. В этом году 74% от общего числа заявителей подали обращение на зачисление в первый класс в электронном виде. В прошлом году таких было в два раза меньше (34%)», - подчеркнула губернатор автономного округа.
Наталья Комарова акцентировала внимание на популяризации электронных госуслуг среди обучающихся. В прошлом году пользователями личных кабинетов стали 29% от общего числа студентов Югры. С начала этого года к ним добавились еще 12%.
«Ресурс неограниченный, его потенциал колоссальный. Необходимо двигаться дальше. Студенчество, освоив Единый портал, могут подать пример родным и близким, помочь им с настройкой необходимых услуг и сервисов»», - отметила губернатор.
По мнению главы региона, следует также учитывать, что растущий поток электронных услуг в сфере образования, многократный прирост нагрузки на сервера и образовательные базы данных делает актуальным вопрос поддержки надежной и бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры, как на уровне отдельных ведомств и учреждений, так и округа в целом: «Необходимо создать технологический задел, который обеспечит наши растущие нужды».
Исполняющая обязанности директора департамента образования и молодежной политики Югры Снежана Возняк рассказала членам совета, что в настоящее время сфера образования автономного округа предоставляет населению региона 8 услуг, интегрированных с порталом госуслуг: «Самым популярным среди югорчан является услуга постановки в очередь на зачисление детей в образовательные организации дошкольного образования. С 2015 года число запросов на эту услугу возросло больше, чем в 11 раз. Еще один лидер по популярности – услуга «электронный дневник» (534 тысячи обращений)».
Она также добавила, что для привлечения большего числа пользователей в округе работает мобильное приложение «Госуслуги ХМАО», позволяющее получать две наиболее популярные услуги – проверка очереди в детский сад и электронный дневник.
«До 1 июня 2017 года сервис работал в тестовом режиме. Текущая версия доработана с учетом пожеланий родителей. Она позволяет видеть статус заявлений, учебный календарь и итоговые оценки по выбору четверть или полугодие», - отметила Снежана Возняк.
По ее словам, сфера образования Югры успешно участвует в формировании электронного правительства и современной информационно-коммуникационной инфраструктуры автономного округа. В дальнейшем будет продолжена работа по развитию и повышению качества предоставляемых услуг, учитывая поступающие от населения предложения.
«В своей работе прошу учитывать решения, выработанные в рамках форума. В основу контрольного решения должно лечь то, что получило экспертное одобрение», - отметила Наталья Комарова.