Состоялось расширенное заседание Рабочей группы по совершенствованию письменности хантыйского языка

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Уже с 2013 года в Ханты-Мансийском автономном округе действует Рабочая группа по совершенствованию письменности хантыйского языка. Члены группы в составе 11 человек провели 15 заседаний, на которых рассмотрели вопросы по совершенствованию графики и орфографии хантыйского языка. 7 июня 2017 года в Ханты-Мансийске состоялось Расширенное заседание рабочей группы, куда были приглашены специалисты в области хантыйского языкознания.
Среди присутствующих были заведующая кафедрой общего и русского языкознания Новосибирского национального исследовательского государственного университета, профессор, д.ф.н. Н.Б. Кошкарева, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела хантыйской филологии и фольклористики Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, д.ф.н. В.Н. Соловар, начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера Департамента образования и молодежной политики округа И.Б. Лисютина. Также в заседании приняли участие научные сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, журналисты окружной газеты «Ханты ясанг», преподаватели Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, Института развития образования.
В программе заседания было запланировано 9 выступлений, все касаются актуальных вопросов совершенствования графики и орфографии хантыйского языка. И. Лисютина по национальности русская, но очень заинтересована в том, чтобы были решены вопросы письменности в хантыйском языке, чтобы был сформирован свод правил, можно было издавать учебники, проводить олимпиады и передавать традиции коренных народов: «Сам вопрос языка – очень трепетный вопрос. Поэтому всё, что касается языка, ревностно воспринимается каждым его носителем. Сегодня мы проводим заседание в таком составе для того, чтобы призвать всех к совместному обсуждению вопроса о том, как сохранить родной язык».
Н. Кошкарёва на заседании ответила на вопросы, которые волнуют сейчас многих носителей хантыйского языка, а именно, нужно ли совершенствовать графику и орфографию, к чему приводит разнобой в написании одних и тех же слов и т.д. Она с использованием примеров рассмотрела те моменты, где чаще всего встречаются сложности с написанием. Это использование редуцированного гласного, обозначение среднеязычных согласных звуков, использование йотированных букв. Учёным предстоит выбрать, какой принцип письменности хантыйского языка следует оставить – слоговой или фонематический. Надо отметить, что до сих пор единогласного мнения нет. На заседании в обсуждениях были высказаны как положительные отзывы о фонематическом принципе написания, так и отрицательные.
В. Соловар, как член рабочей группы, рассказала о том, какая работа проделана за время действия рабочей группы, какие издания и справочники опубликованы. Специалисты Обско-угорского института прикладных исследований и разработок выступают за внедрение фонематического принципа написания в хантыйском языке. Они предлагают провести обучающие курсы и семинары для учителей родного языка, воспитателей детских садов, пришкольных интернатов, работников культуры и СМИ, коренного населения и всех желающих. Но журналисты единственной, выходящей на хантыйском языке, окружной газеты «Ханты ясанг» против внедрения нового алфавита в пользу мнения читателей газеты. Редактор газеты У.А. Данило предлагает сделать опрос населения – носителей хантыйского языка: «Как показывает практика, очень многие не владеют новым алфавитом. Мы не можем в газете перейти на новое написание». Мнения специалистов в области хантыйского языкознания расходятся, возникает вопрос – нужен ли новый алфавит?
Хантыйская поэтесса, журналист, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Югры М.К. Волдина на заседании высказала свое мнение о сложившейся ситуации: «Этот вопрос самый больной для меня. Очень долгие годы практики хантыйского языка Н.И. Терешкин, Ю.Н. Русская и другие собирались, создавали тот алфавит, обсуждали, анализировали все диалекты, занимались звуковым составом. Ввели четыре хантыйские буквы. Если введём новый алфавит, язык потеряем, исчезнет всё. Ведь язык знают всего десять процентов нашего народа. Закон такой есть, пока народ не поймет, пока не утвердит, не вводить новые знаки. Сердце у меня протестует, я пользуюсь тем алфавитом, над которым работали Н.И. Терешкин, Ю.Н. Русская и многие другие».
Директор Обско-угорского института В.И. Сподина предложила расширить состав Рабочей группы за счет представителей общественных организаций и обсудить всем вместе предложенную Резолюцию. И.Б. Лисютина предлагает все заседания рабочей группы сделать расширенными, приглашать учителей-практиков и всех людей, заинтересованных в дальнейшей разработке алфавита.
Надежда Рагимова