Наталья Комарова: Волеизъявление жителей Югры должно быть свободным, основанным на их личных предпочтениях

  • Русский
Наталья Комарова: Волеизъявление жителей Югры должно быть свободным, основанным на их личных предпочтениях

В правительстве Югры под председательством губернатора Натальи Комаровой состоялось заседание Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов.

Напомним, в сентябре Югру ждут дополнительные выборы депутатов Думы автономного округа по 6 и 10 одномандатным округам, а также выборы депутатов представительных органов и глав муниципальных образований.

По словам председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа Дениса Корнеева, муниципальный уровень выборов затронет 7 городов и районов Югры. В избирательной кампании этого года будут задействованы свыше 172 тысяч избирателей.

«Период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов окружной Думы начнется 26 июня, а закончится 26 июля. На муниципальных выборах – с 6 по 26 июля. В настоящее время территориальные и муниципальные избирательные комиссии проводят подготовку к приему документов кандидатов», - рассказал он.

Наталья Комарова нацелила коллег на необходимость уделить особое внимание вопросам обеспечения защищенности, в том числе антитеррористической безопасности избирательных участков и людей. «Организаторы выборов обладают необходимыми компетенциями на этот счет, опытом. Необходимо актуализировать их знания. На встрече Президента России и Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации было отмечено, что обстановка в мире не будет развиваться просто, напротив, о себе дает знать ряд осложнений в мировой безопасности. Важна своевременная реакция на них, в том числе на основе рекомендаций, которые формируются Советом Безопасности нашей страны», - отметила глава региона.

Как подчеркнул начальник Управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Василий Романица, несмотря на то, что выборы коснутся только отдельных территорий, личный состав будет приведен в полную готовность на всей территории округа. «В настоящее время разрабатываются соответствующие планы по взаимодействию со всей правоохранительной деятельностью округа, федеральными структурами и ведомствами. Личный состав оснащен всем необходимым и уже приступил к тренировкам», - рассказал Василий Романица.

В заключение Наталья Комарова поручила провести необходимую подготовительную работу вместе с коллегами по политическому процессу - договориться с руководителями региональных отделений политических партий, представителями ведущих общественных организаций автономного округа о том, что избирательная кампания и избирательный процесс будут чистыми и открытыми.

«Важно не допустить нарушений выборного законодательства, попыток «раскачать» избирательную кампанию и дезориентировать избирателя за счет несанкционированных акций, черного пиара. Волеизъявление жителей Югры должно быть свободным, основанным на их личных предпочтениях», - резюмировала губернатор.   

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры