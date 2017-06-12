Наталья Комарова: Волеизъявление жителей Югры должно быть свободным, основанным на их личных предпочтениях

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В правительстве Югры под председательством губернатора Натальи Комаровой состоялось заседание Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов.
Напомним, в сентябре Югру ждут дополнительные выборы депутатов Думы автономного округа по 6 и 10 одномандатным округам, а также выборы депутатов представительных органов и глав муниципальных образований.
По словам председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа Дениса Корнеева, муниципальный уровень выборов затронет 7 городов и районов Югры. В избирательной кампании этого года будут задействованы свыше 172 тысяч избирателей.
«Период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов окружной Думы начнется 26 июня, а закончится 26 июля. На муниципальных выборах – с 6 по 26 июля. В настоящее время территориальные и муниципальные избирательные комиссии проводят подготовку к приему документов кандидатов», - рассказал он.
Наталья Комарова нацелила коллег на необходимость уделить особое внимание вопросам обеспечения защищенности, в том числе антитеррористической безопасности избирательных участков и людей. «Организаторы выборов обладают необходимыми компетенциями на этот счет, опытом. Необходимо актуализировать их знания. На встрече Президента России и Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации было отмечено, что обстановка в мире не будет развиваться просто, напротив, о себе дает знать ряд осложнений в мировой безопасности. Важна своевременная реакция на них, в том числе на основе рекомендаций, которые формируются Советом Безопасности нашей страны», - отметила глава региона.
Как подчеркнул начальник Управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Василий Романица, несмотря на то, что выборы коснутся только отдельных территорий, личный состав будет приведен в полную готовность на всей территории округа. «В настоящее время разрабатываются соответствующие планы по взаимодействию со всей правоохранительной деятельностью округа, федеральными структурами и ведомствами. Личный состав оснащен всем необходимым и уже приступил к тренировкам», - рассказал Василий Романица.
В заключение Наталья Комарова поручила провести необходимую подготовительную работу вместе с коллегами по политическому процессу - договориться с руководителями региональных отделений политических партий, представителями ведущих общественных организаций автономного округа о том, что избирательная кампания и избирательный процесс будут чистыми и открытыми.
«Важно не допустить нарушений выборного законодательства, попыток «раскачать» избирательную кампанию и дезориентировать избирателя за счет несанкционированных акций, черного пиара. Волеизъявление жителей Югры должно быть свободным, основанным на их личных предпочтениях», - резюмировала губернатор.