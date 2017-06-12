В Югре пролонгирован срок приема заявлений от претендентов на должности руководителей двух департаментов

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В настоящее время в Югре проходит отбор кандидатов на должности директоров двух ключевых департаментов социальной сферы: Депсоцразвития Югры и Депобразования и молодежи Югры.
На сегодняшний день заявки подали 9 человек: 3 кандидата – в Депобразования и молодежи Югры, 5 кандидатов – в Депсоцразвития Югры, 1 кандидат – в оба департамента, на две руководящие должности.
Как рассказала директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко, 8 претендентов проживают в Ханты-Мансийском автономном округе (г.Ханты-Мансийск - 3 человека, Кондинский район д. Ушья – 1 человек, Нефтеюганский район п. Сингапай – 1 человек, г. Урай – 1 человек, г. Нефтеюганск – 1 человек, г. Когалым – 1 человек), 1 претендент проживает в Тюмени.
По ее словам, объявленный отбор претендентов на должности руководителей ключевых департаментов социальной сферы вызвал большой интерес. В адрес ведомства поступило много вопросов по поводу организации процедуры выборов, подготовки необходимых документов.
«Учитывая внимание к конкурсу, а также сложную транспортную схему региона, было принято решение продлить сроки отбора до 16 июня 2017 года», - сказала Ирина Астапенко.
Она также сообщила, что проводится тестирование кандидатов, которые уже подали свои заявки. Эта процедура продлится до конца рабочего дня 16 июня.
В числе тестов будут вопросы на знание основ Конституции России, законодательства о государственной службе и противодействии коррупции, государственного языка (русского языка), оценка навыков владения информационно-коммуникационными технологиями. Кроме этого, кандидаты пройдут психологическое тестирование, по результатам которого будет выявляться наличие у них управленческого потенциала, лидерских задатков, организаторских способностей, умения работать в команде, комплексно оценивать проблемы и др.
Таким образом, до момента проведения отраслевых конференций и теледебатов предварительные оценочные мероприятия с кандидатами будут завершены.
«Борьба будет интересной, она позволит выбрать заинтересованного, компетентного, энергичного руководителя, который будет соответствовать всем требованиям и обладать нужными для руководителя такого уровня качествами», - подчеркнула Ирина Астапенко.
19 июня 2017 года пройдут отраслевые конференции, по результатам работы которых будут отобраны 3 кандидата. Им предстоит пройти финальные испытания – теледебаты. На всех этапах в обсуждении и принятии решений примут участие общественники.
По словам Ирины Астапенко, такой элемент публичности и такая многоступенчатая оценка при отборе кандидатов на руководящие посты – новация Югры. В других регионах используются лишь некоторые элементы системы, которая формируется сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе.
«Мы хотим использовать не только формальные, но и самые передовые технологии, которые позволили бы оценить и выбрать лучшую кандидатуру, чтобы в дальнейшем максимально эффективно использовать профессиональные качества руководителя», - подчеркнула директор департамента Ирина Астапенко.
Напоминаем, что 19 июня будут проведены две конференции, в которых примут участие представители профессиональных сообществ и общественности. В ходе конференций пройдет голосование, и те кандидаты, за которых большинство участников конференции проголосует, будут приглашены на теледебаты.
Теледебаты пройдут в эфире телеканала «Югра» 20 и 21 июня:
20 июня - теледебаты по выборам директора департамента социального развития Югры;
21 июня - теледебаты по выборам директора департамента образования и молодежной политики Югры.
В ходе теледебатов будут организованы телефонные звонки в прямой эфир и онлайн-голосование зрителей в течение всего эфира.