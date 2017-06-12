Продолжается прием заявок на участие в Окружном интернет-конкурсе проектов, направленных на развитие семейного творчества

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Продолжается прием заявок на участие в Окружном интернет-конкурсе проектов, направленных на развитие семейного творчества

Окружной интернет-конкурс проектов, направленных на развитие семейного творчества, проводится в рамках мероприятий, посвященных 60-летнему юбилею Окружного Дома народного творчества.

Организатор конкурса – автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».

В интернет-конкурсе могут принять участие специалисты муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, руководители творческих центров и клубов, детских и юношеских творческих центров, коллективов и объединений, работающие в сфере народного творчества на территории Югры.

Интернет-конкурс проводится с 1 февраля по 15 сентября 2017 года по следующим номинациям:

- «Таланту нужно помогать…» (проект, направленный на создание условий для семейной творческой самореализации);

- «Ретроспектива семейного народного творчества в Югре» (проект-исследование о семьях югорчан, занимающихся каким-либо видом творчества в течение жизни нескольких поколений);

- «Творцы от мала до велика» (проект культурно-досугового мероприятия или цикла мероприятий, участниками которого являются творческие семьи).

Для участия в интернет-конкурсе необходимо направить анкету-заявку и проект в адрес Окружного Дома народного творчества на e-mail: mo@to-kultura.ru с отметкой «На конкурс проектов, направленных на развитие семейного творчества» в срок до 1 сентября 2017 года (включительно).

 

Контактное лицо – Швыркова Елена Владимировна, начальник информационно-аналитического отдела. Тел.: (3467) 33-53-95.

Адрес Окружного Дома народного творчества: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 10, каб. 301.

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