ВСТРЕЧА РОДОВ РЕКИ ВОГУЛКИ

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11-12 июня 2017 года в деревне Тутлейм Берёзовского района по инициативе Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и при поддержке окружной Общественной организации «Спасение Югры» в рамках мероприятий «Многовековая Югра» проведён проект «Встреча родов реки Вогулка Берёзовского района». На это мероприятие съехались представители древних хантыйских родов реки Вогулка: Шоколковы, Новьюховы, Явровы, Вортупенковы и другие, а также в этом мероприятии участие приняли представители родов Куртямовых из Шурышкарского района (р. Сыня (с. Овгорт), р. Малая Обь (с. Мужи) и Вальгамовых (г. Салехард). На встрече участвовало 50 человек из городов: Таганрог, Горячие ключи, Тюмень, Ханты-Мансийск, а также из сёл и деревень: Дёмино, Саранпауль, Ванзеват, Полноват, Теги, Октябрьское, Пугоры, Казым, Берёзово и др. Ямальскую группу организовал житель села Овгорт Степан Куртямов.
В рамках мероприятия старейшинами родов был проведён обряд поклонения на Святом мысу деревни Тутлейм. Участники встречи рассказали об истории родословных своих семей, а также были организованы творческие вечера, посвящённые хантыйскому поэту д. Тутлейм Матвею Новьюхову и юбилею врача Екатерины Поворознюк (Шоколковой). Редакция газеты «Ханты ясанг» для участников презентовали книгу Светланы Кононовой « На родной земле…», и каждый из них получил её в подарок. Библиотекарь с. Ванзеват Нина Шабаршина познакомила гостей с книгой «Земля Ванзеватская».
В эти дни исполнялись стихи, песни, танцы, народные игры. Одна из старейшин села Мужи Вера Николаевна Еприна исполнила хантыйские песни и старинные танцы. Поэт Владислав Молданов из села Ванзеват Белоярского района прочитал стихи о родном крае. Артист, концертный исполнитель Окружного центра национальных культур города Салехарда Валентин Вальгамов исполнил песни не только на хантыйском языке, но и на языках других народов. Его песни звучали в деревне Тутлейм и на праздничном концерте в Берёзово. Участники встречи на больших плакатах отмечали родовые ветви. Многие из них узнали, каким образом они являются друг другу родственниками. Екатерина Поворознюк из рода Шоколковых показала фотографии односельчан, некоторые из них подарила родственникам. Жительница из села Теги Светлана Вениаминова (Новьюхова) рассказала и показала фотографии, где располагались магазин, клуб, школа-интернат и другие учреждения. Её отец Семён Новьюхов был председателем колхоза. Все, кто сюда приехал, прошлись по родной деревне, и жители села Тутлейм рассказали, какие семьи проживали в этих домах. Есть в деревне целебный солёный источник, участники имели возможность увезти эту воду с собой.
На этом мероприятии работали печатные средства массовой информации из Ханты-Мансийска, а именно директор Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», Раиса Решетникова, из Салехарда главный редактор газеты «Лух ават» Геннадий Кельчин. Участие также приняли сотрудник Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Наталья Краснопеева, младший научный сотрудник Берёзовского филиала Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Светлана Сатина и заведующая отделом прикладного творчества и национальной культуры Берёзовского районного дома культуры Раиса Загородняя.
Участники и гости встречи это мероприятие снимали на фотоаппараты, всю информацию записывали на диктофоны. История рода – это история народа. Участники и гости «Встречи родов реки Вогулка» предлагают Общественной организации «Спасение Югры» и Совету старейшин коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводить такие встречи родов ханты, манси и лесных ненцев по всем югорским рекам.
Раиса Решетникова