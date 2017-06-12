В Югре ведется активная профилактическая работа с населением по предотвращению лесных пожаров

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В Югре ведется активная профилактическая работа с населением по предотвращению лесных пожаров

В рамках Всероссийской информационной кампании против поджогов сухой травы «Береги лес» специалисты лесного хозяйства региона и представители взаимодействующих структур ежедневно проводят мероприятия по профилактике возникновения лесных пожаров.

Как сообщили в Департаменте недропользования и природных ресурсов, основная цель проводимых мероприятий – сформировать общественное мнение о недопустимости выжигания сухой травы, о практической бесполезности таких выжиганий, а также о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к нему территориях.

В этой работе активно участвуют члены регионального общества лесоводов, сотрудники МЧС, специалисты лесхозов и филиалов бюджетного учреждения «База авиационной и наземной охраны лесов», патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы в населенных пунктах автономного округа, казачьи общества и воспитанники школьных лесничеств Югры.

На сегодняшний день в регионе проведено порядка 100 противопожарных просветительских акций. С 1 марта лесоводы Югры и их юные помощники – воспитанники школьных лесничеств распространили порядка 8 тысяч памяток. 

Кроме того, специалисты взаимодействующих структур оперативного штаба по ликвидации и предупреждению лесных пожаров в Югре проводят инструктажи, беседы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в лесу, рассказывают, почему недопустимо выжигать сухую траву, к каким последствиям это может привести, и об административной ответственности за данное деяние. Каждый участник беседы получает памятку с телефоном прямой линии лесной охраны РФ и специализированного диспетчерского пункта Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов.

Отдельное внимание уделяется работе с подрастающим поколением. Для них специалисты лесного хозяйства и лесопожарной службы автономного округа в школах и пришкольных лагерях проводят лесные уроки. 

Напомним, пожароопасный сезон на территории Югры установлен с 5 мая. На сегодняшний день в лесах региона произошло 32 возгорания, площадь которых составила 95 га. Для сравнения, в прошлом году на эту же дату был зафиксирован 141 природный пожар, охвативший 1800 га лесной территории автономного округа.  

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