В Югре определены лауреаты премии имени Ивана Шесталова

- Русский
Правительством Югры принято решение о присуждении в 2017 году премии имени И.Н. Шесталова. Заседание прошло сегодня под председательством главы региона Натальи Комаровой.
Напомним, премия правительства присуждается ежегодно за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.
В этом году на получение премии заявились 23 соискателя. Победители прошли отбор и оценку профессионального жюри, в которое вошли эксперты и видные деятели культуры автономного округа.
В результате премия присуждена единственному исполнителю фольклора Медвежьих Игрищ казымских ханты Андрею Ерныхову, исполнителю произведений национального фольклора коренных народов Вере Кондратьевой, а также коллективу редакции национальной газеты «Ханты ясанг», которой в этом году исполняется 60 лет.
«От имени правительства округа, югорчан поздравляю победителей и желаю им достижений в области сохранения и преумножения культурного достояния коренных малочисленных народов Севера», - сказала Наталья Комарова.
По словам директора департамента общественных и внешних связей Югры Елены Шумаковой, церемония награждения пройдет в конце июня в ходе подведения итогов Всероссийской премии «Гражданская инициатива» в Ханты-Мансийске.
Нужно отметить, что лауреаты премии помимо дипломов и признания получат денежное поощрение в размере от 75 до 200 тысяч рублей.