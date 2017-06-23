В Югре тиражируются эффективные практики привлечения негосударственного сектора в сферу услуг по организации отдыха и оздоровления детей

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В Югре разработаны методические рекомендации по внедрению эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных организаций в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей.
Их целью является создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу отдыха и оздоровления детей. Методические рекомендации адресованы исполнительным органам государственной власти автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.
Как сообщили в департаменте социального развития Югры, в методических рекомендациях приведены практические примеры привлечения негосударственного сектора в сферу услуг по организации отдыха и оздоровления детей.
В качестве положительного примера в данном направлении предлагается рассматривать опыт Белоярского, Березовского районов, а также городов Нижневартовск, Покачи, Сургут, Ханты-Мансийск.
Например, в Белоярском районе на протяжении нескольких лет осуществляют свою деятельность детские оздоровительные организации этнокультурной направленности, организованные индивидуальными предпринимателями: детское этнокультурное стойбище «Нумсанг ёх» и детское этнокультурное стойбище «Ас ушан няврэмат». Ежегодно охват отдыхом и оздоровлением в указанных лагерях составляет от 100 до 140 детей. На организацию этноотдыха детей негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям оказывается финансовая поддержка в виде грантов, предоставляемых по результатам конкурсного отбора.
В Нижневартовске положительным опытом применения государственно-частного партнерства в сфере организации отдыха и оздоровления детей является деятельность частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери», на базе которого организуется лагерь с дневным пребыванием детей, а также некоммерческого партнерства «Координационный центр социальных проектов», осуществляющего взаимодействие по вопросу организации отдыха и оздоровления детей в организациях, расположенных как в автономном округе, так и за его пределами. В 2017 году Координационным центром социальных проектов организуется лагерь с дневным пребыванием детей на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Черная горка» общества с ограниченной ответственностью «Гостиничный сервис».
В городе Покачи на протяжении 10 лет успешно действует лагерь с дневным пребыванием детей «Неофит», организуемый при Храме Покрова Божией Матери. Деятельность лагеря осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности, заключенного между Храмом Покрова Божией Матери и администрацией города Покачи.
В Ханты-Мансийске, начиная с 2014 года, осуществляет свою деятельность загородный детский оздоровительный лагерь «Cronwellresort Югорская долина», организуемый некоммерческим партнерством «Координационный центр социальных проектов» на основании договора с обществом с ограниченной ответственностью «Веллнесс - отель «Югорская долина».
Кроме того, востребованной формой отдыха в летние каникулы у школьников окружной столицы стало посещение лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых на базе частного учреждения дополнительного образования «Лингвистический центр «Новый взгляд», частного учреждения дополнительного образования «Центр обучения иностранным языкам «Толмач».