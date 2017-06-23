Литературно-музыкальная встреча «…Когда заря с зарею сходится…»

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Литературно-музыкальная встреча «…Когда заря с зарею сходится…»

В год 80-летия, в день рождения Ювана Николаевича Шесталова - поэта глубокой мысли, яркого и щедрого таланта в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» 22 июня в 12.00 состоится литературно-музыкальная встреча «…Когда заря с зарею сходится…».

            «В День большого солнца я нашла тебя! – говорила ему мать. В День большого солнца тебя ждут большие думы. В День большого солнца тебе приснится твоя судьба…».

О жизни человека-эпохи, творческом наследии первого профессионального мансийского писателя, основоположника мансийской литературы,  лауреата премии РСФСР им. М. Горького, профессора кафедры ЮНЕСКО «Теория образования в поликультурном обществе» Российского Государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ювана Шесталова у скульптурной композиции поэта будут вспоминать родные и близкие, друзья и коллеги.

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