- Русский
В год 80-летия, в день рождения Ювана Николаевича Шесталова - поэта глубокой мысли, яркого и щедрого таланта в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» 22 июня в 12.00 состоится литературно-музыкальная встреча «…Когда заря с зарею сходится…».
«В День большого солнца я нашла тебя! – говорила ему мать. В День большого солнца тебя ждут большие думы. В День большого солнца тебе приснится твоя судьба…».
О жизни человека-эпохи, творческом наследии первого профессионального мансийского писателя, основоположника мансийской литературы, лауреата премии РСФСР им. М. Горького, профессора кафедры ЮНЕСКО «Теория образования в поликультурном обществе» Российского Государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ювана Шесталова у скульптурной композиции поэта будут вспоминать родные и близкие, друзья и коллеги.