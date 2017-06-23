23 июня 2017 года в 15:00 часов в выставочном зале состоится открытие выставки «Семь Я…»

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На протяжении шести лет этнографический музей «Торум Маа» реализует цикл выставочных проектов «История семьи в истории страны - след прожитой жизни», посвященных древним родам коренных народов Югры.
Выставка «Семь Я…» посвящена 80-летию Ивана (Ювана) Николаевича Шесталова – поэта и прозаика, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа, почетного гражданина автономного округа, кавалера ордена Дружбы народов и кавалера ордена Трудового Красного Знамени, члена Союза писателей СССР, известного общественного деятеля, одного из основателей Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
Главные герои выставки: «Люди протоки Поперечная» Сосьвинского бассейна рыбаки, охотники, свято почитающие обычаи своих предков, о них проезжая д. Комрадка Березовского района известный исследователь- этнограф Валерий Николаевич Чернецов писал: «Здесь люди цельные и жизнь здесь другая…».
Участники церемонии открытия выставочного проекта – члены большой семьи Шесталовых, близкие, коллеги и друзья поэта представят предметы, документы, фотографии из семейного архива рода, генеалогическое древо которого представлено в пяти поколениях, среди персоналий рода – шаман, первый мансийский поэт, первый профессиональный мансийский композитор…