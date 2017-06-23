Начинается прием документов на соискание премии Губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

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Начинается прием документов на соискание премии Губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

С 19 июня по 1 июля 2017 года осуществляется приём документов на соискание премии Губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Конкурс на премию Губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» проводится на протяжении пяти лет. Ежегодно Премия присуждается 10-ти физическим и 10-ти юридическим лицам за реализацию проектов в области развития межэтнических отношений, за вклад в создание условий по сохранению и развитию национально-культурных традиций народов, проживающих на территории автономного округа.

К участию приглашаются:

- физические лица, проживающие на территории Югры,

- юридические лица любых организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа,

- обособленные подразделения юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность за пределами территории автономного округа, при условии регистрации обособленного подразделения на территории автономного округа,

- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории автономного округа.

Согласно Положению о конкурсе награждение победителей проходит в период проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности.

Прием документов осуществляет автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 10, каб. 301 (приемная).

Ознакомиться с Положением можно по ссылке:

http://www.depcultura.admhmao.ru/formy-gosudarstvennoy-podderzhki/premii...

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