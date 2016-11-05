Наталья Комарова: У Югры есть инструменты влияния на глобальный климат

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Ведущие ученые из разных стран мира приехали в столицу Югры, чтобы обсудить роль углеродного баланса болот Западной Сибири во времена глобального потепления. Открытие Международной конференции «Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте изменения климата» состоялось в Югорском государственном университете.
Для работы в Ханты-Мансийск приехали 75 ученых и исследователей из России, Турции, Франции, Нидерландов, Эстонии, Белоруссии, 11 из них – иностранцы. Практическая сторона конференции будет представлена в ходе V Международного полевого симпозиума «Западно-Сибирские торфяники и цикл углерода, прошлое и настоящее».
Участников научной встречи приветствовали специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и губернатор Югры Наталья Комарова.
«В Год экологии эта тема особенно актуальна, что наглядно подтверждает авторитетный состав ее участников, - отметил Сергей Иванов. - Подобная кооперация ученых способна максимально содействовать нахождению ответов на самые сложные вопросы, связанные с воздействием болотных экосистем на процесс климатических изменений».
Он также добавил, что в среднем, за последние десятилетия, рост температуры по планете составляет 0,17 градусов по Цельсию, в среднем по России - 0,45, а в полярных областях еще выше - 0,8 градусов.
«Происходящие изменения вызывают большие опасения, ибо влияют не только на изменчивость и экстремальность работы, но и приводят к чрезвычайным ситуациям. Россия готова к развитию международного сотрудничества, в том числе в сфере научных исследований и совместных проектов. Уверен, что время, проведенное в Югре, станет для вас плодотворным», - обратился к ученым Сергей Иванов.
Наталья Комарова, в свою очередь заметила, что деятельность человека оказывает все более заметное влияние на «самочувствие» нашей планеты.
«В некоторых регионах Земли негативное воздействие на окружающую среду прямо угрожает благополучию населения и устойчивому социально-экономическому развитию. Мы наблюдаем проявление «эффекта бабочки»: изменение качества экосистемы в одной стране отражается серьезными природными потрясениями на многих других», - сказала глава региона.
Губернатор также добавила, что у Югры есть инструменты влияния на глобальный климат. Важнейший из них – предмет сегодняшний дискуссии – торфяные болота Западной Сибири. Они занимают ключевое место в планетарном цикле углерода, регулировании газового состава атмосферы Земли, а также смягчении последствий глобального изменения климата.
«Важность состояния болотных ландшафтов Западной Сибири и неравнодушного отношения к ней на мировом уровне подчеркивает Ваше участие в конференции», - обратилась к ученым глава региона.
Наталья Комарова также рассказала, что с 2007 года специалисты Югорского государственного университета занимаются изучением потоков парниковых газов в болотных экосистемах. Для этого была создана специальная компьютерная модель. Она используется при строительстве инфраструктурных и производственных объектов, позволяя минимизировать их воздействие на болотные экосистемы.
Уже 10 лет в ЮГУ работает кафедра ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата». Приоритетным направлением деятельности является получение данных об эмиссии парниковых газов, установление биосферной роли торфяных болот в поддержании газового состава атмосферы.
«Исследования дали интересный результат. Так, с помощью спутниковой съемки было установлено, что болотные и озерные экосистемы в типичной тундре Западной Сибири занимают несколько большие площади по сравнению с площадями, указанными на принятых типологических картах болот Западной Сибири. Кроме того, наши исследователи сформировали коллекцию образцов грибов и бриофитов. В 2016 году эта биологическая коллекция Югорского университета, насчитывающая порядка 5 тысяч образцов, была зарегистрирована в международном каталоге коллекций», - подчеркнула глава региона.
Долгосрочные планы социально-экономического развития, предусматривающие низкий уровень выбросов парниковых газов, определены одним из основных механизмов реализации президентской Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года.
Дорожная карта Югры по адаптации к климатическим изменениям на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы включает три основных направления: отраслевые меры по предотвращению и снижению негативного техногенного воздействия на климат, защита и воспроизводство лесов как накопителей и поглотителей парниковых газов, развитие информационной, научной и кадровой политики в области климата.
«Мы готовы к взаимодействию по каждому из этих направлений, к обмену опытом с участниками конференции. Надеюсь, что она, и другие события Года экологии позволят достичь понимания процессов изменения климата, задать для них позитивный долгосрочный сценарий. Приветствую вас в Ханты-Мансийске. Желаю успехов нашей конференции», - обратилась к участникам Наталья Комарова.
Далее состоялось первое пленарное заседание, участники которого обсудили проблемы и задачи современных исследований, динамику болотных экосистем, влияние экспериментального потепления на функцию стока углерода, а также дистанционное зондирование торфяников и болот Сибири и работу экспериментального стационара ЮГУ.
В режиме онлайн к участникам обсуждения присоединился Нобелевский лауреат Терри Каллаган, ведущий специалист в области арктической экологии и глобальных природно-климатических изменений. Из студии в Великобритании он рассказал о трудностях понимания последствий изменения климата в северных экосистемах.
«Я призываю всех быть осторожными, смотреть, что на самом деле влияет на изменения в состоянии растительности, животного мира, только ли антропогенный фактор? Я участвую в экологическом международном сотрудничестве по экологическим вопросам, основал международную сеть, которая включает в себя 79 научных станций. Наша задача – помочь ученым из одной страны проводить исследования в других. Приглашаю всех к сотрудничеству», - обратился Терри Каллаган.
Об инфраструктуре и исследовательской деятельности экспериментального стационара ЮГУ, упомянутом губернатором округа ранее, рассказала профессор университета Елена Лапшина.
Полевая учебно-экспериментальная станция «Мухрино» расположена в центральной части Западной Сибири.
«В Азии создано 5 станций, но ни на одной не затрагивают болотные экосистемы, в отличие от нашей, - подчеркнула она. - Мы даем возможность ученым и студентам круглогодично проводить исследования болотных ландшафтов. Эта станция – оплот, на базе которой проводятся мероприятия всех уровней».
За время существования станции, а именно с 2009 года, около 700 исследователей с научными и образовательными целями приезжали на «Мухрино». Большая половина – ученые из 18 стран. Они стремятся попасть на эту станцию, потому что она находится в месте, о котором мало информации.
По итогам пленарного заседания Наталья Комарова подчеркнула, что на конференции присутствуют представители стран, готовых к международному сотрудничеству, проведению совместных исследований, которые позволят лучше понять текущую динамику и причины изменения климата, способы минимизации связанных с этим негативных последствий.
«С учетом состоявшейся дискуссии, обозначенных задач, наш округ готов выступить с двумя инициативами. Первое, мы приглашаем к участию в проекте по мониторингу состояния многолетнемерзлых грунтов на границе их распространения», - отметила глава региона.
В августе этого года в округе запланирована установка 10 автономных измерителей профиля температуры с глубиной измерений до 10 метров. Приборы будут установлены на различных типах экосистем на территории природного парка Нумто. Это оборудование разработано томскими коллегами, исследования планируют поддержать специалисты Университета Орлеана из Франции.
Вторая инициатива, предложенная губернатором Югры, связана с расширением поля исследований – от наземных полигонов до методов дистанционного зондирования Земли.
По мнению главы региона, необходима разработка и усовершенствование таких методов с опорой на имеющийся опыт полевых исследований в целях отслеживания даже небольших изменений в функционировании экосистем, выяснения причин и возможных последствий таких изменений, создание научных консорциумов для проведения таких работ.
«Чем больше участников соберет это партнерство – тем более точный результат будет получен. Мы готовы к реализации проекта на базе нашего Центра дистанционного зондирования Земли. Рассчитываю, что наша конференция позволит наметить пути такого сотрудничества. Благодарю всех участников за содержательную работу. Мы всегда рады вам в Югре и готовы к партнерству в реализации выработанных совместно инициатив», - резюмировала Наталья Комарова.
В завершение, губернатор Югры Наталья Комарова напомнила всем о трагических событиях 1941 года, которые произошли в этот день – начале боевых действий. Все участники конференции почтили минутой молчания память погибших во время Великой Отечественной войны.