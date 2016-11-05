Сергей Иванов: Надо гордиться, что Россия является экологическим донором планеты

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В Ханты-Мансийске на базе Югорского государственного университета состоялась Международная конференция «Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте глобального изменения климата». Участие в ней приняли специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и губернатор Югры Наталья Комарова. После мероприятия журналисты смогли задать им свои вопросы.
Глава региона подчеркнула, что сегодняшняя конференция имеет огромную важность не только для Югры и России, но и мира в целом.
«На пленарном заседании ученые и специалисты в этой области неоднократно подчеркивали, что болотные угодья являются ценнейшим ресурсом для всей планеты. Безусловно, мы имеем вес, потому что владеем этим ресурсом, но и ответственность у нас совершенно другая. Причем, не только перед своим регионом, но и перед страной и всем миром. Нам не привыкать отвечать за серьезные и важные задачи планетарного масштаба. В Югре с 2007 года внимание приковано к созданию инфраструктуры занятия этими вопросами с точки зрения науки и проведения исследований. Нужно владеть этим инструментом, чтобы управлять им с минимальными рисками», - высказала мнение Наталья Комарова.
Губернатор также обратила внимание на то, что участие в конференции принимали и молодые люди, следовательно, «растет смена, а значит, есть надежда, что ответственное отношение к этому большому делу будет передаваться из поколения в поколение».
В свою очередь, Сергей Иванов подчеркнул, что Россия является экологическим донором планеты - сегодня все иностранные представители и ученые говорили об этом открыто.
«Наши леса, тундра, степи и болота в своем огромном количестве поглощают углекислого газа гораздо больше, чем мы сами его имитируем. То есть, мы своей территорией за других вносим позитив в состояние климата на планете. Это очевидно. И когда сегодня разговор зашел о болотах, иностранные ученые говорили, что только у нас и в Канаде они сохранились, их надо изучать, это интересно. Мы все понимаем, что это огромный потенциал для сохранения экосистемы. Надо гордиться, что Россия является экологическим донором планеты».
Еще один вопрос касался сокращения объемов сжигания попутного нефтяного газа и вклада нашего региона в экологический баланс.
По словам Сергей Иванова, за последние годы в Югре много сделано для рационального использования попутного нефтяного газа, и результат очевиден: «Первый раз я оказался в Ханты-Мансийском автономном округе в самом начале нулевых годов. Поздно закончили работу, обратно вылетели ночью. Погода была безоблачная, и единственное, что я увидел и запомнил – это нескончаемое количество горящих факелов. Прилетев в Ханты-Мансийск в этот раз, я увидел только один. Вот конкретный результат. 96,5% факелов потушено, думаю, до 99% осталось совсем немного».
Сергей Иванов подчеркнул, что это огромный вклад Югры в экологию, и правительство поощряет такую работу нефтяных компаний снижением налога на имущество.
«Если компания вкладывается в проекты, которые смело можно назвать экологическими, то налог на имущество сокращается. Это и есть стимул, мотивация к тому, чтобы довести работу до конца. Хотя, уже и сейчас прогресс огромный и очевидный», - акцентировал внимание специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Интересовало журналистов и мнение правительства Российской Федерации об экологической акции «Спасти и Сохранить», которая ежегодно проходит в Югре, а также о перспективе придания ей статуса «Всероссийская». Сергей Иванов подчеркнул, что власти поддержат любую инициативу, если она поможет сделать нашу планету чище и сохранить для потомков.
«Сейчас много инициатив. И даже не потому, что у нас Год экологии. Просто мы пришли к этому, у людей сформировался запрос навести порядок в сфере экологии. Без инициатив граждан никакими решениями и законами этого не сделать. Люди стали внимательнее и требовательнее относиться к тому, как обстоят дела с экологической обстановкой, вывозом мусора. Пришло время прибраться на Земле», - резюмировал Сергей Иванов.
В заключение Наталья Комарова поблагодарила Правительство РФ за то, что они поручили Югре провести эту международную конференцию, а участников мероприятия - за внимание и желание участвовать в ее работе.