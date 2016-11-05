Заседание Комиссии по увековечению памяти почетного гражданина Югры Евдокии Ивановны Ромбандеевой прошло в Ханты-Мансийске

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Заседание Комиссии по увековечению памяти известного представителя обско-угорского народа Евдокии Ивановны Ромбандеевой состоялось сегодня в Ханты-Мансийске.
Ромбандеева – почетный гражданин Югры, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, доктор филологических наук.
Заседание проведено под председательством первого заместителя Губернатора автономного округа Алексея Шипилова с участием представителей окружных департаментов, Думы региона, администраций Ханты-Мансийска и Березовского района, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, Государственной библиотеки и Государственного архива Югры, общественной организации «Спасение Югры».
Предложения по формам увековечения памяти были представлены накануне родственницей Евдокии Ромбандеевой Татьяной Слинкиной, ее коллегами, представителями общественности, исполнительных органов государственной власти автономного округа.
По итогам заседания комиссии предложения по увековечению памяти Ромбандеевой будут внесены в Правительство автономного округа.
Члены комиссии обсудили перечень мероприятий и одобрили их. Они включают установку именной памятной доски на доме в Ханты-Мансийске, где жила почетный гражданин Югры. Также предложено учредить премию ее имени за научные исследования в области филологии. Планируется создать мемориальный кабинет Евдокии Ивановны на базе окружного Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, рассмотреть возможность присвоения имени Ромбандеевой Сосьвинской средней школе, филиалу Березовской межпоселенческой центральной районной библиотеке, Саранпаульской сельской библиотеке.
Кроме того, предлагается принять ряд мероприятий по сохранению нематериального наследия Евдокии Ивановны: издать библиографический указатель научных трудов, книги Евдокии Ивановны. Их растиражируют и направят в научные учреждения и образовательные организации, библиотеки автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга, в которых она работала.
Известной представительнице обско-угорского народа будут посвящены в 2018 году Всероссийская научно-практическая конференция «XVII Югорские чтения» и цикл культурных и образовательных мероприятий, а также культурно-туристический маршрут.
Как отметил Алексей Шипилов, основной задачей является сохранение и развитие того важного дела, которому посвятила жизнь Евдокия Ивановна, богатого научного наследия, которое она оставила после себя. Именно с этой позиции формировался план мероприятий по увековечиванию ее имени.
Для справки:
Евдокия Ивановна Ромбандеева родилась 22 апреля 1928 года в селении Хошлог Берёзовского района Остяко-Вогульского национального округа (Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Выдающийся мансийский учёный, доктор филологических наук. Евдокия Ивановна результаты своей исследовательской деятельности сумела внедрить в практику школьного и вузовского обучения мансийскому языку. Она имеет более 150 публикаций, награждена Почетной грамотой президиума Академии наук СССР, медалью «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», за вклад в науку ей присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ» (1994 год), «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа» (1995 год), лауреат премии «Звезда Утренней зари». Работы Ромбандеевой переведены на многие иностранные языки: немецкий, английский, венгерский, французский, эстонский, итальянский. Её имя вошло в энциклопедию «Ведущие языковеды мира».