Югорчане положительно оценивают состояние межконфессиональных отношений в регионе

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В Ханты-Мансийске под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой состоялось очередное заседание правительства. В его рамках был рассмотрен вопрос, касающийся хода исполнения поручения Президента России по противодействию религиозному экстремизму.
«Югру отличает высокий уровень межнационального и межрелигиозного согласия, уважительное отношение к представителям мировых религий и этносов. Таким образом, в Югре, с точки зрения департамента внутренней политики, поручение Президента исполняется», - подчеркнула Наталья Комарова.
Сейчас в округе насчитывается 97 православных, 31 мусульманская и 45 иных религиозных организаций. При этом 97% населения относят себя к той или иной религиозной конфессии, 74% из них причисляют себя к православию и порядка 19% - к исламу.
По словам директора департамента внутренней политики Югры Александра Скурихина, за прошедший период 2017 года в регионе в соответствии с решением Верховного Суда РФ было ликвидировано 6 религиозных организаций, связанных со Свидетелями Иеговыми.
«За этот же период в автономном округе зарегистрирована всего одна религиозная организация русской православной церкви и выдано одно разрешение на строительство храмового комплекса русской православной церкви в одном их районов Югры», - обратил внимание Александр Скурихин.
Итоги социологических исследований о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в автономном округе, проведённых в 2016 году в 22 муниципальных образованиях автономного округа, показали, что доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в регионе, составила 86,3 %.
Мнение в отношении рассмотренных документов высказал председатель общественного совета при департаменте внутренней политики Югры Николай Козловский. Он отметил серьезное отношение профильного ведомства к этому вопросу: «В некоторых регионах нашей страны храмы стоят пустые. При их возведении не учитывается нуждаемость людей. У нас по-другому. При строительстве культовых объектов в Югре, в первую очередь, учитывается общественное мнение. Поэтому обстановка у нас складывается только в позитивную сторону».