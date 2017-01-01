В Ханты-Мансийске состоялось открытие второго регионального форума «Югра молодёжная 2017»

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Его организаторы - департамент общественных и внешних связей автономного округа, центр «Открытый регион». Участники мероприятия - старшеклассники и студенты высших и средних образовательных организаций Югры, молодые журналисты и блогеры.
Около ста молодых представителей 16 муниципальных образований округа прибыли в Ханты-Мансийск. В программе форума, который продлится три дня, с 26 по 28 июня, - мастер-классы и тренинги с мэтрами журнала «Русский репортер», семинары с работниками телеканала «Культура».
Приветствуя участников форума, заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Вера Царева отметила, что профессионалы ценятся во все времена. «В органах исполнительной государственной власти есть вакансии, - обратилась она к молодым югорчанам. - И мы ждем на эти должности грамотных, ответственных специалистов. Сейчас вам необходимо определить для себя жизненные ценности, и тогда никакие обстоятельства не помешают вашему профессиональному, личностному, духовному росту».
Участница форума Алена Насибуллина рассказала о своих коллегах, с которыми они вместе готовят к изданию журнал «СмогуЛиЯ». Они оказались в числе победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Гражданская инициатива» в номинации «Новое слово».
«Наш журнал рассчитан на людей с ограниченными возможностями, которые хотят реализовать свой потенциал, в том числе в журналистике, ищут единомышленников. Одновременно это площадка для тех, кто нуждается в помощи, кто готов помогать другим», - уточнила Алена Насибуллина. Так, авторы журнала Екатерина Скрябина и Валерия Воскресенская обрадовались возможности встретиться с московскими журналистами, узнать о секретах этой интересной профессии.
Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева пригласила участников форума к деловому сотрудничеству: «Мы ждем ваших заметок, отчетов, новостей на нашем портале. Для начала предлагаем вам домашнее задание в рамках проекта «Многовековая Югра». Губернатор предложила всем жителям округа принять участие в этом проекте. В каждом муниципальном образовании можно найти исторические факты, которые не были известны широкой общественности. Давайте вместе писать учебник по истории Югры, продвигать проект "Многовековая Югра"». Отметим, что авторов лучших проектов по продвижению ждет стажировка в федеральном СМИ в Москве.
О чем хотели бы спросить специалистов федеральных СМИ начинающие журналисты? Нижневартовец Даниил Зайцев поделился, что занимаясь в школьной телестудии, не раз испытывал трудности в общении с собеседниками. И хотел бы узнать, с чего нужно начинать интервью, как формулировать вопросы, чтобы получить у интервьюируемого необходимую информацию.
Татьяна Батенева вместе с тремя юными телеведущими представляют на форуме Покачи. Они считают, что встречи с мастерами всегда содействуют профессиональному росту.
Впрочем, для журналистов (в том числе и будущих) даже встречи со сверстниками бывают полезными, интересными. К примеру, из Мегиона на форум приехал победитель Всероссийского конкурса Кузьма Диденко. Его кукла восточных ханты Миснэ была признана лучшей среди произведений этого вида искусства. И хотя ее автор заявил, что интервью он не дает, это только укрепило надежду юных журналистов на профессиональную удачу: ведь форум только начался.