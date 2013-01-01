Региональные координаторы Северного Форума встретятся в Ханты-Мансийске

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С 29 июня по 1 июля в Ханты-Мансийске пройдет очередное совещание Комитета региональных координаторов Северного Форума.
Региональные координаторы, эксперты, председатели и члены рабочих групп определят стратегию дальнейшего развития организации, а также обсудят вопросы проектной деятельности Северного Форума. В мероприятии примут участие губернатор провинции Лапландия Мика Риипи, заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский, исполнительный директор Северного Форума Михаил Погодаев, представители в Совете Федерации от правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Эдуард Исаков и от Чукотского автономного округа Анна Отке, министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев, помощник мэра города Акурейри (Исландия) Катрин Бьорг Рикардсдоттир, представитель Губернатора Архангельской области по арктическим вопросам Лев Левит, профессор Университета Лапландии, Председатель Руководящего комитета Северного исследовательского форума Ласси Хейнинен, директор Арктического портала (Исландия) Халлдор Йоханнссон, менеджер по международному сотрудничеству Регионального Совета Лапландии Кристиина Джокелайнен, президент и генеральный директор Торгово-промышленной Палаты провинции Лапландия, Финляндская Республика, Тимо Раутайоки и другие представители регионов-членов организации.
Регионам-членам Северного Форума предстоит большая работа по разработке стратегии и совершенствованию проектной деятельности. На совещании также будут затронуты такие вопросы, как XIII Генеральная Ассамблея Северного Форума, которая состоится в ноябре 2017 года в Красноярске, и деятельность организации в предстоящем году. В рамках мероприятия участники совещания посетят церемонию открытия международных соревнований по гребле на обласах.
Северный Форум был учрежден в 1991 году как инструмент расширения неполитического диалога между арктическими и северными регионами в целях улучшения качества жизни населения Севера, поддержки устойчивого развития и реализации совместных социально-экономических инициатив. На данный момент организация объединяет 13 регионов: Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Приморский край, провинция Лапландия (Финляндия), муниципалитет Акюрейри (Исландия), штат Аляска (США), провинция Кангвон (Республика Корея).
Приняли решение о вступлении – Архангельская область и Хабаровский край. Очень важно, что свое членство в 2016 году возобновили Аляска и Лапландия. Увеличилось число-бизнес-партнеров. При этом интерес к участию в работе Северного Форума проявляют Республика Коми, Гренландия и ряд регионов Норвегии и Швеции.
Секретариат Северного Форума, до 2013 года располагавшийся в городе Анкоридж штата Аляска, в настоящее время находится в городе Якутске. Председателем Северного Форума с ноября 2015 года является губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Комитет региональных координаторов возглавляет заместитель председателя Правительства Красноярского края Юрий Захаринский. Исполнительный директор Северного Форума- Михаил Погодаев.