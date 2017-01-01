В Югре определены победители национальной премии «Гражданская инициатива 2017»

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония вручения национальной премии «Гражданская инициатива».
Мероприятие прошло в концертно-театральном центре «Югра-Классик», в нем приняли участие члены 37 некоммерческих организаций автономного округа, представители органов власти, общественные деятели, ветераны.
Напомним, что национальная премия «Гражданская инициатива» учреждена Комитетом гражданских инициатив и Фондом А.Л. Кудрина в 2013 году. Проект направлен на поиск новых лиц современного гражданского общества России, поощрение, пропаганду и поддержку гражданских инициатив. Главное для организаторов – найти и поддержать гражданских лидеров, тех, кто сами, по своей инициативе пытаются что-то изменить в лучшую сторону. Премия дает стимул к дальнейшему саморазвитию, создает условия для реализации новых идей по совершенствованию российского общества по всей стране.
Отметим, в Ханты-Мансийске состоялся региональный этап подведения итогов конкурса. Победители, ставшие лучшими в Югре, будут представлять автономный округ на всероссийском конкурсе, который пройдет в Москве.
Проект поддержан лично губернатором Югры Натальей Комаровой. Специально для участия в церемонии вручения призов в Ханты-Мансийск прилетел Юлий Гусман – художественный руководитель проекта, режиссер, заслуженный деятель искусств России, член Комитета гражданских инициатив.
В режиме видеоконференцсвязи со словами приветствия к югорчанам обратился председатель комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. Он отметил, что за пять лет существования премии «Гражданская инициатива» в ней приняли участие сотни тысяч людей со всей России. Рекордсменом среди регионов страны стала Югра. В этом году от некоммерческих организаций автономного округа в конкурсную комиссию премии поступило 239 проектов.
«Наша задача выявить тех, кто в сфере гражданского общества в каждом субъекте Российской Федерации, в каждом районе, рядом с каждым домом делает хорошие дела по обустройству своей жизни. Важно этот лучший опыт распространять на всю Россию, - подчеркнул Алексей Кудрин.
Он также отметил, что люди, которые облагораживают жизнь вокруг нас, зачастую не надеются ни на какие премии, а делают это для окружающих, стремятся, чтобы жизнь в их дворе, городе становилась лучше.
«Мы хотим, чтобы этих людей знали. Мы предлагаем им не бояться быть активными, верить в свои силы. К некоторым нашим победителям уже пришла помощь местных органов власти, когда они увидели, что инициативы их регионов стали достоянием всех граждан России», - подчеркнул Алексей Кудрин.
Напомним, конкурс на получение премии «Гражданская инициатива проводится по 13 номинациям, в числе которых: «Воздух свободы» - правозащитные инициативы, борьба с коррупцией, ущемление гражданских свобод, «Зеленая планета» - гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных, «Семья будущего» - инициативы по укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства и другие.
Губернатор Югры Наталья Комарова, вручая диплом победителю в номинации «Ростки новой власти» Юлии Юдиной, руководителю Сургутского «Центра детского творчества» (проект «Школьный волонтерский корпус»), обратилась со словами приветствия ко всем участникам торжественной церемонии: «Прежде всего, благодарю команду Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив, лично Алексея Леонидовича, Вас, Юлий Соломонович, за доверие, оказанное нашему региону, реализацию в Югре этого гуманитарного проекта. Благодарю за доверие вручить награду победителю в номинации «Ростки новой власти», отметить людей, готовых брать на себя ответственность, становиться лидерами, учить лидерским качествам других, заботиться о согражданах. У этих людей доброе сердце».
Губернатор также отметила, что с учетом того, что наш автономный округ стал абсолютным рекордсменом по числу поданных заявок на премию этого года, можно с уверенностью сказать, что ростки добра дают обильные всходы.
«Нынешний год проходит в Югре под знаком Года экологии, Года здоровья. С показателями физического здоровья у земляков все обстоит неплохо, не менее важно – духовное, нравственное здоровье общества, его способность сопереживать и помогать другим. За это здоровье в значительной степени отвечаете именно вы, добрые люди. В связи с этим хочу поблагодарить всех, кто участвует в конкурсе, занимается такими проектами Спасибо за вашу вовлеченность в добрые дела, пусть их будет как можно больше в Югре, России и мире», - подчеркнула глава региона.
В Югре победителями стали 14 некоммерческих организаций. В номинации «Духовное наследие» - инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности, жюри отметило два проекта – «Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» муниципального учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» и цикл концертов «Сказки с оркестром» в городе Ханты-Мансийск» автономного учреждения «Концертно-театральный центр «Югра-Классик».
Художественный руководитель проекта, режиссер Юлий Гусман, вручая диплом победителю в номинации «Наш общий дом – Россия» руководителю Сургутской межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов Эдуарду Логинову (проект «Тепло Севера»), отметил: «В конкурсе на получение премии «Гражданская инициатива участвуют 100 городов России. Такие церемонии уже прошли в 27 городах. Ханты-Мансийск – замечательный город. Мы объехали всю Россию, но таких дорог, как у вас, такой чистоты, атмосферы добра я нигде не видел. У вас все сделано и делается с любовью. Очень важно, что премия «Гражданская инициатива» вручается лучшим из лучших, тем, кто не может спокойно сидеть дома, кто готов творить добро и вовлекать в этот процесс своих земляков. Эти люди достойны аплодисментов. И важно, чтобы все их знали».
В числе победителей была названа журналист из Ханты-Мансийска Алена Насибуллина, чей проект - журнал «СмогуЛиЯ» стал лучшим в номинации «Новое слово» (гражданские инициативы в области новых журналистских и просветительских медиа, либо ярких проектов внутри действующих средств массовой информации).
«Наш проект - журнал «СмогуЛиЯ» – рассчитан на людей с ограниченными возможностями, которые хотят реализовать свой потенциал, в том числе в журналистике, литературном творчестве, ищут единомышленников. Одновременно это площадка для тех, кто нуждается в помощи, кто готов помогать, и всегда помогает другим. Журнал еще молод, но мы стремимся к тому, чтобы он объединил всех россиян. Чтобы в нем рассказывалось о самых лучших практиках. Печатались вдохновляющие истории о региональных практиках, благотворительных проектах, освещалась деятельность НКО. Работы предстоит много, но главное, что в журнале уже объединяются не только жители Югры, но и других регионов России», - рассказала Алена Насибуллина.
В номинации «Здоровье нации» за реализацию проекта «Здоровое поколение XXI века» награждено Нефтеюганское молодежное общественное объединение «Здоровое поколение XXI века».
В номинации «Зеленая планета» лучшим признан проект «Прививка добра» Сургутского регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу», руководитель Александра Дымза.
В номинации «Наш общий дом – Россия» за реализацию проекта «Тепло Севера» награждена Сургутская межрегиональная общественная организация инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество», руководитель Эдуард Логинов.
В номинации «Память» за реализацию проекта «Знаем! Помним! Гордимся» стала октябрьская районная общественная организация ветеранов войны и труда, руководитель Ольга Антонова.
В номинации «Протяни руку» победил проект «Поиск пропавших детей» Сургутского отряда по поиску пропавших детей, руководитель Андрей Айтикулов.
В номинации «Раздвинь границы возможностей» за создание «Центра социокультурной и трудовой адаптации, реабилитации и интеграции для молодых инвалидов с РАС и другими ментальными нарушениями развития на территории города Сургута» награжден Сургутский фонд поддержки для людей с РАС и другими ментальными нарушениями развития «Город Солнца», руководитель Елена Сагитова.
В номинации «Ростки новой власти», за реализацию проекта «Школьный волонтерский корпус» награжден Сургутский «Центр детского творчества», руководитель Юлия Юдина.
В номинации «Семья будущего» победил проект «Гранат» городского клуба молодых семей города Лангепас «СемьЯ», руководитель Светлана Абрамова.
В номинации «Сохрани жизнь» за реализацию проекта «Организация работы команды паллиативной помощи для создания новой услуги – уход и поддержка людей, живущих с онкологическими болезнями и их семей в стационаре и на дому» награжден Православный приход храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла Нефтеюганского района, руководитель настоятель храма Алексей Константинов.
В номинации «Чужого горя не бывает» победил проект «Страна без наркотиков. Югра» Нижневартовской региональной общественной организации «Страна без наркотиков. Югра», руководитель Эдуард Гиниатуллин.