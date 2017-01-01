Центр медицины катастроф Югры начал оказывать помощь жителям труднодоступных территорий на новом вертолете

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Центр медицины катастроф Югры начал оказывать помощь жителям труднодоступных территорий на новом вертолете

С 19 июня Центр медицины катастроф Югры начал оказывать санитарно-авиационную помощь жителям труднодоступных районов округа на новом вертолете МИ-8МТВ, наряду с имеющимися вертолетами и санитарным самолетом. Это стало возможным благодаря участию округа в федеральном проекте «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

Подписано соглашение о предоставлении субсидии бюджету Югры из федерального бюджета на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации. Ожидаемый объем софинансирования мероприятий из федерального бюджета составил 55,1 млн рублей. На эти цели в бюджете округа предусмотрено 68, 4 млн рублей.

Таким образом, в округе будет реализовано 600 летных часов и 4127 часов дежурства, ориентировочно до 8 декабря 2017 года. Выполнение работ по оказанию авиационных услуг осуществляет авиакомпания «СКОЛ». Обязательным условием было наличие у авиакомпании нового вертолета выпуска не позднее 2014 года.

По словам заведующего региональным центром экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Центра медицины катастроф Романа Федько, новый вертолет отличается от других вертолетов МИ-8, которыми оснащен Центр медицины катастроф, переработанной модификацией, значительно улучшена его конструкция и энерговооруженность. А вот по летным характеристикам он практически соответствует вертолетам МИ-8. В то же время новый вертолет имеет большую скорость полета – она крейсерская и составляет до 230 км/ч.

В настоящее время на новом вертолете за несколько дней, начиная с 19 июня, уже осуществлено 8 вылетов и проведена санитарно-авиационная эвакуация 9 пациентов, в том числе 1 ребенка. Помощь оказана жителям труднодоступных территорий Нефтеюганского, Кондинского, Ханты-Мансийского и Советского районов.

Автономный округ является одним из лидеров по оказанию санитарно-авиационной помощи населению на территории Российской Федерации. Ежегодно здесь осуществляется около 2,5 тысяч вылетов и оказывается помощь порядка 4,5-5 тысячам человек. Санитарная авиация имеет филиальную сеть, что позволяет обеспечивать 2-часовой доступностью любого жителя Югры, которому требуется экстренная медицинская помощь.

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