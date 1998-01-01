В сельском поселении Кышик состоялся этнопраздник «Мы – едины!»

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24 июня прошел районный этнопраздник «Мы едины!», традиционно проводимый в национальной деревне Кышик.
Мероприятие проходило при поддержке администрации Ханты-Мансийского района и грантовой поддержке компании «Газпромнефть-Хантос» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
В мероприятии приняли участие: глава района Кирилл Минулин, заслуженный деятель культуры Российской Федерации, почетный гражданин Югры Мария Волдина, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа V созыва, заместитель председателя Думы – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин, депутат Тюменской областной Думы Алексей Аносов, Депутат Думы Ханты-Мансийского района Руслан Богордаев, Депутат Думы Ханты-Мансийского района и представитель Газпромнефть-Хантос Евгений Родионов, президент союза общин Олег Шатин, глава поселка Федор Чирков.
«Облас является традиционным водным транспортом для северных народов – ханты и манси. Отличается лёгким весом и тяжёлым нравом – сама конструкция очень неустойчива в воде и требует филигранного чувства равновесия. Люди до сих пор используют лодки в хозяйстве, ловят рыбу, перемещаются на них, и поэтому можно сказать, что это не только часть истории и культуры, но и современный быт коренных народов. Такие мероприятия способствуют возрождению этнокультурных традиционных игр коренных народов, развитию и популяризации этноспорта, а это сегодня важная задача государственной политики. Я желаю всем участникам соревнований честной спортивной борьбы, а болельщикам – азартного и яркого зрелища», – поприветствовал всех участников и гостей праздника Кирилл Минулин.
Началось мероприятие с обряда поклонения водному духу, в котором участвовали все присутствующие гости. Покровителю реки Назым на обласе даровали реке материал из ткани. Затем прошли соревнования по гребле на обласах, все желающие смогли принять участие в заплыве.
Для гостей праздника были представлены традиционные игры: тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, метание тынзяна, стрельба из лука, перетягивание палки, хантыйская борьба. Так же на празднике все желающие отведали блюда национальной кухни, попробовали свои силы в мастер-классе по изготовлению хантыйской берестяной посуды под руководством Марии Молдановой, смогли приобрести традиционные национальные изделия и посмотреть выступление местных коллективов.
Жители поселка остались довольны презентацией теплохода «Нептун 23 – Пантера» предоставленного компанией АО «Северречфлот».
Также все желающие смогли обратиться с личными вопросами к народным избранникам Окружной и Тюменской Думы.
Президент союза общин Олег Шатин наградил специальным призом самых маленьких участников соревнований.
Благодарственными дипломами были отмечены организаторы мероприятия, предприниматели, старейшины поселка.
По итогам соревнований была сформирована сборная команда Ханты-Мансийского района на Международные соревнования на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры по гребле на обласах, которые пройдут 1-2 июля в Нефтеюганском районе.
Пожелаем им удачи!!! Ждем новых побед!!!
Руслан Богордаев