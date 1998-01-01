НКО Югры поборются за президентские гранты

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165 некоммерческих организаций автономного округа стали соискателями грантов Президента Российской Федерации. Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, ежегодно количество заявок увеличивается. Так, в 2015 году в оргкомитет было направлено 35 проектов СОНКО, в 2016 – 72.
В Общественной палате Российской Федерации отметили, что в рамках первого в 2017 году конкурса на предоставление грантов значительно выросла доля заявок из регионов, не входящих в Центральный федеральный округ. Наибольшее количество поступило из Санкт-Петербурга (338), Свердловской области (207), Республики Татарстан (193), Московской области (176), Югры (165).
Наиболее востребованными темами в этом конкурсе оказались охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, сохранение исторической памяти, поддержка проектов в области культуры и искусства.
Ключевыми нововведениями этого года стали устранение избыточных требований к заявителям и отказ от бумажного документооборота – все заявки на конкурс подавались исключительно в электронном виде. Электронная система подачи заявок по отзывам заявителей оказалась проще, удобнее и нагляднее, а сокращение перечня необходимых документов всего до двух – сканированной копии устава организации и сведений из ЕГРЮЛ, легко скачиваемых с сайта Федеральной налоговой службы, - позволило заявителям уделить больше внимания содержанию проектов.
В ближайшее время состоится заседание объединенного экспертного совета, на котором будет рассмотрен вопрос о допуске заявок до независимой экспертизы, определены ее порядок и состав экспертов конкурса. Каждую заявку будут рассматривать не менее двух экспертов, находящихся в разных городах. Оценка будет проходить по 10 объявленным критериям. На основе результатов этой работы объединенный экспертный совет составит проект перечня победителей и представит его на рассмотрение в Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации.
Стоит отметить, что заявки, направленные некоммерческими организациями автономного округа, уже прошли предварительную оценку политграмоты. Лишь 8 проектов не допущены до независимой экспертизы, что говорит о высокой конкурентоспособности югорских общественников.
Напомним, что конкурсы по предоставлению государственной поддержки некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. С 2007 по 2016 годы конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор – Фонд президентских грантов. В 2017 году проводятся два конкурса. Прием заявок на участие в первом осуществлялся с 17 апреля по 31 мая. Заявки на участие во втором конкурсе будут приниматься с 16 августа по 29 сентября.