Районный национальный праздник «День обласа»

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Ежегодно с 2005 года в июне в посёлке Тром-Агане Сургутского района проводится национальный праздник «День обласа». Цель проведения – пропаганда здорового образа жизни, развитие и популяризация национальных видов спорта как составной части самобытной культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
Река, как и тайга, были и есть главные кормильцы обских угров. В начале весенне-летнего сезона, когда в реке появляется благородная рыба, устраиваются соревнования на обласах. Облас – это национальная лодка-долблёнка из цельного ствола осины или кедра, она получается легкой, ее можно перенести из одного водоема в другой. Ежегодно в национальных гонках на обласах принимают участие жители п. Тром-Аган, г. Когалыма, д. Русскинской, с. Сытомино, с. Угут. Соревнования всегда вызывают большой интерес у зрителей.
Праздник открыл образцово-художественный самодеятельный коллектив «Тром-Ёван Мокут» (руководитель Швейд Майя). С приветственными словами выступили глава с.п. Ульт-Ягун Дмитрий Владимирович Юматов, заместитель главы Сургутского района Виталий Иванович Волкогон, президент Союза оленеводов Степан Антонович Кечимов и представитель спонсора праздника ООО «Лукойл Западная Сибирь» Константин Васильевич Беляев.
Носительница традиционной культуры Тром-Аганских ханты, старейшина Анастасия Александровна Нецветаева провела обряд окуривания.
По поверьям ханты и манси в каждом водоеме живут водяные духи – хозяева рек и озер. Считается, что от них зависит успех рыболовного промысла. По традиции обряд поклонения водному духу Вит Хону провел носитель и наставник духовной культуры обских угров Сергей Васильевич Кечимов. В дар духу воды преподнесли светлые ткани, в которые завязали монеты (опускаются в воду на середине реки, затем лодка делает три круговых поворота «по солнцу»).
Программа праздника включала в себя соревнования в традиционных национальных видах спорта – гонки на обласах (парные, одиночные среди мужчин и среди женщин), ярмарку-продажу национальных хантыйских изделий – сувениров, дикоросов, оленины, конкурс национальной одежды (семейный, детский), концерт, подготовленный творческими коллективами Сургутского района, игровую программу для детей.
Во время праздника работал гостевой чум, в котором можно было попробовать блюда национальной кухни, отведать ухи и попить горячего чая. Гости могли окунуться в атмосферу традиций и обрядов народов ханты.
Все эти формы способствуют достижению целей, поставленных организаторами праздника: знакомство с культурой малочисленных народов Севера, обрядами и традициями, их сохранение и преемственность, развитие туристического направления в поселении.
Организаторы праздника: администрация сельского поселения Ульт-Ягун, МБУК «Ульт-Ягунский ЦДиТ», МУ «КСК «Максимум», управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района, МКУК «Районный организационно-методический центр».
Результаты соревнований
Одиночные гонки. Мужчины. 18-35 лет
1 место Русскин Виталий Алексеевич
2 место Сопочин Виталий Владимирович
3 место Тэвлин Леонид Яковлевич
Одиночные гонки. Мужчины. 36 лет и старше
1 место Кечимов Сергей Васильевич
2 место Комтин Николай Григорьевич
3 место Кечимов Степан Антонович
Одиночные гонки Женщины. 18-35 лет
1 место Сопочина Людмила Владимировна
2 место Тэвлина Алиса Леонидовна
3 место Тэвлина Наталья Александровна
Одиночные гонки. Женщины. 36 лет и старше
1 место Комтина Нина Степановна
2 место Кечимова Нина Семеновна
3 место Суровцева Фёкла Николаевна
Парные гонки Мужчины
1 место Русскин Виталий Алексеевич
Кечимов Евгений
2 место Тэвлин Виталий Леонидович
Кечимов Степан Антонович
3 место Русскин Валерий Алексеевич
Кечимов Валерий
Парные гонки Женщины
1 место Тэвлина Алиса Леонидовна
Комтина Нина
2 место Сопочина Людмила Владимировна
Ермакова Валентина
3 место Кечимова Татьяна Никитична
Русскина Надежда
Национальный костюм. Семейный
1 место Сенгепова Светлана Михайловна
2 место Сопочина Людмила Владимировна
3 место Сопочина Снежана Юрьевна
4 место Конкина Лилия Вячеславовна
Национальный костюм. Дети
1 место Сопочина Людмила Владимировна
2 место Сопочина Снежана Юрьевна
3 место Конкина Лилия Вячеславовна
Валентина Шадрина