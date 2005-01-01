Районный национальный праздник «День обласа»

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Районный национальный праздник «День обласа»

Ежегодно с 2005 года в июне в посёлке Тром-Агане Сургутского района проводится национальный праздник «День обласа». Цель проведения – пропаганда здорового образа жизни, развитие и популяризация национальных видов спорта как составной части самобытной культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.

Река, как и тайга, были и есть главные кормильцы обских угров. В начале весенне-летнего сезона, когда в реке появляется благородная рыба, устраиваются соревнования на обласах. Облас – это национальная лодка-долблёнка из цельного ствола осины или кедра, она получается легкой, ее можно перенести из одного водоема в другой. Ежегодно в национальных гонках на обласах принимают участие жители п. Тром-Аган, г. Когалыма, д. Русскинской, с. Сытомино, с. Угут. Соревнования всегда вызывают большой интерес у зрителей.

Праздник открыл образцово-художественный самодеятельный коллектив «Тром-Ёван Мокут» (руководитель Швейд Майя). С приветственными словами выступили глава с.п. Ульт-Ягун Дмитрий Владимирович Юматов, заместитель главы Сургутского района Виталий Иванович Волкогон, президент Союза оленеводов Степан Антонович Кечимов и представитель спонсора праздника ООО «Лукойл Западная Сибирь» Константин Васильевич Беляев.

Носительница традиционной культуры Тром-Аганских ханты, старейшина Анастасия Александровна Нецветаева провела обряд окуривания.

По поверьям ханты и манси в каждом водоеме живут водяные духи – хозяева рек и озер. Считается, что от них зависит успех рыболовного промысла. По традиции обряд поклонения водному духу Вит Хону провел носитель и наставник духовной культуры обских угров Сергей Васильевич Кечимов. В дар духу воды преподнесли светлые ткани, в которые завязали монеты (опускаются в воду на середине реки, затем лодка делает три круговых поворота «по солнцу»).

Программа праздника включала в себя соревнования в традиционных национальных видах спорта – гонки на обласах (парные, одиночные среди мужчин и среди женщин), ярмарку-продажу национальных хантыйских изделий – сувениров, дикоросов, оленины, конкурс национальной одежды (семейный, детский), концерт, подготовленный творческими коллективами Сургутского района, игровую программу для детей.

Во время праздника работал гостевой чум, в котором можно было попробовать блюда национальной кухни, отведать ухи и попить горячего чая. Гости могли окунуться в атмосферу традиций и обрядов народов ханты.

         Все эти формы способствуют достижению целей, поставленных организаторами праздника: знакомство с культурой малочисленных народов Севера, обрядами и традициями, их сохранение и преемственность, развитие туристического направления в поселении.

Организаторы праздника: администрация сельского поселения Ульт-Ягун, МБУК «Ульт-Ягунский ЦДиТ», МУ «КСК «Максимум», управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района, МКУК «Районный организационно-методический центр».

Результаты соревнований

Одиночные гонки. Мужчины. 18-35 лет

1 место                      Русскин Виталий Алексеевич

2 место                      Сопочин Виталий Владимирович

3 место                      Тэвлин Леонид Яковлевич

 

Одиночные гонки. Мужчины. 36 лет и старше        

1 место                                  Кечимов Сергей Васильевич

2 место                      Комтин Николай Григорьевич

3 место                      Кечимов Степан Антонович

Одиночные гонки  Женщины. 18-35 лет        

1 место                      Сопочина Людмила Владимировна

2 место                      Тэвлина Алиса Леонидовна

3 место                      Тэвлина Наталья Александровна

Одиночные гонки. Женщины. 36 лет и старше        

1 место                      Комтина Нина Степановна

2 место                      Кечимова Нина Семеновна

3 место                      Суровцева Фёкла Николаевна

Парные гонки         Мужчины    

1 место                      Русскин Виталий Алексеевич

                                   Кечимов Евгений

2 место                      Тэвлин Виталий Леонидович

                                   Кечимов Степан Антонович

3 место                      Русскин Валерий Алексеевич

                                   Кечимов Валерий

Парные гонки         Женщины   

1 место                      Тэвлина Алиса Леонидовна

                                   Комтина Нина

2 место                      Сопочина Людмила Владимировна

                                   Ермакова Валентина

3 место                      Кечимова Татьяна Никитична

                                   Русскина Надежда

Национальный костюм. Семейный           

1 место                      Сенгепова Светлана Михайловна

2 место                      Сопочина Людмила Владимировна

3 место                      Сопочина Снежана Юрьевна

4 место                      Конкина Лилия Вячеславовна

Национальный костюм. Дети   

1 место                      Сопочина Людмила Владимировна

2 место                      Сопочина Снежана Юрьевна

3 место                      Конкина Лилия Вячеславовна

Валентина Шадрина

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