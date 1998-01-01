Депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева приняла участие в мероприятиях в Нефтеюганске

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26 июня депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти мэра города Нефтеюганска Владимира Петухова, трагически погибшего в 1998 году
День памяти начался с панихиды на городском кладбище. Затем жители и гости города собрались на траурный митинг на месте гибели Владимира Петухова на аллее Комсомольской славы и возложили цветы к его памятнику.
На митинге также присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, спикер окружного парламента Борис Хохряков, представители органов государственной власти и местного самоуправления из сорока восьми субъектов Российской Федерации.
Вдова Владимира Петухова Фарида Исламова обратилась ко всем присутствующим со словами: "Благодарю вас за неравнодушие. Эта память нужна для воспитания подрастающего поколения. Оно как напоминание всем живущим, чтобы они не превращались в Иванов, не помнящих своего родства. Желаю каждому быть ответственным за свои слова, поступки, каким был Владимир Петухов».
Татьяна Гоголева вспоминает: «Я имела честь быть лично знакомой с Владимиром Аркадьевичем. Это был настоящий человек дела, твердый и решительный. В тяжелые времена на его плечи легла вся полнота ответственности за судьбу Нефтеюганска. Он боролся за благополучие города и его жителей. Владимир Петухов стал гордостью Югры и примером для всех муниципальных руководителей».
Во второй половине дня Татьяна Гоголева посетила Всероссийскую конференцию «Местное самоуправление: служение и ответственность». Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, главы регионов и муниципальных образований выступили с докладами по вопросам законодательного закрепления и практики применения основных принципов работы органов местного самоуправления.