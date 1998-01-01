Наталья Комарова провела рабочие встречи с активом парламентских фракций окружной Думы

- Русский
В преддверии заседания Думы автономного округа губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочие встречи с представителями парламентских фракций. Депутаты задали главе региона волнующие их вопросы и внесли ряд предложений.
Так, представители партии «Единая Россия» подняли тему Фонда поколений, ссылаясь на необходимость большей информационной открытости работы фонда. Глава региона отметила, что дала поручение информацию о его деятельности, итоги работы комиссии по оценке имущества сделать максимально открытыми. Для этого Наталья Комарова предложила рассмотреть эти материалы на общественном совете по реализации Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года.
Член фракции ЛДПР Игорь Винников высказал мнение о недостаточной информированности югорчан о проводимых в регионе культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Все они имеют высокий организационный уровень и направлены на вовлечение подрастающего поколения в занятия творчеством и спортом. На что губернатор Югры дала поручение внести на одну из краудсорсинговых площадок обсуждение данного вопроса. «Пусть люди сами скажут, где и как они хотят получать такую информацию», - поручила Наталья Комарова.
Представители фракции КПРФ высказали озабоченность уровнем доходов населения в связи с предстоящей индексацией тарифов на услуги ЖКХ. Обсудив вопрос, парламентарии взяли на себя обязательство проанализировать существующие нормативно-правовые акты Югры с целью внесения в них изменений, которые позволят сократить расходы населения на оплату коммунальных услуг. «Вносите предложения, мы все проработаем. Дешевле энергоресурсы вряд ли будут, а вот не дать им расти больше, чем реально обосновано, это благодатное направление. Если вы найдете такие решения, я буду вам благодарна», - сказала Наталья Комарова.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Сердюк рассказал, что сейчас работает с Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов. Импульс к развитию деятельности оно получило от Президента России Владимира Путина в ходе Петербургского международного экономического форума. Уже заключен ряд соглашений с госкорпорациями. В планах – сотрудничество с регионами. В этой связи Михаил Сердюк предложил рассмотреть вариант взаимодействия в части применения наработок в промышленной сфере.
Губернатор Югры дала поручение органам власти проработать вопрос. «Надо использовать любую площадку для того, чтобы продвигать интересы региона», - сказала Наталья Комарова.