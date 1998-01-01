Для жителей Югры организуют встречи с депутатами всех уровней

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Для жителей Югры организуют встречи с депутатами всех уровней

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с депутатами «югорской фракции» Тюменской областной Думы. Глава региона обсудила с парламентариями вопросы, связанные с эффективностью командной работы по отстаиванию интересов югорчан.

Так, глава региона обратила внимание на существование запроса от избирателей на общение с депутатами. «Людям его не хватает. В этой связи я предлагаю, чтобы такие встречи состоялись во всех поселениях по определенному графику с участием депутатов окружной Думы, представительных органов муниципальных образований, Госдумы, членов Совета Федерации. Такой запрос есть, надеюсь, вы его поддержите. Главное, чтобы все избиратели, все наши земляки имели возможность постоянных контактов с вами», - обратилась Наталья Комарова к депутатам.

Депутаты положительно отнеслись к такой инициативе. «Я думаю, чем чаще мы будем проводить такие приемы, тем быстрее мы будем решать возникающие проблемы», - согласился Вячеслав Танкеев.

Также в ходе встречи обсуждались темы, поднятые на Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным: оплата труда учителей, подготовка специалистов в области здравоохранения, размещение жилья и объектов капительного строительства в зоне газопроводов. По поводу последнего поручения глава региона подчеркнула, что расширила это поручение за счет других линейных объектов, таких как автомагистрали, сети электроснабжения. «Ваш экспертный взгляд в этих вопросах будет крайне полезен», - обратила внимание губернатор.

Не обошли стороной участники встречи и тему балочного фонда Югры. Наталья Комарова напомнила, что в этом направлении на нашей территории проведена большая работа: «Сформирована законодательная база, мы ее сейчас «упаковываем» и передаем в правительство Российской Федерации. Это крайне полезно для других территорий и для принятия решения правительством страны об участии федерального бюджета в разрешении этих проблем».

Представители Тюменской областной Думы, в свою очередь, отметили важность проведения более качественной работы по политическому просвещению молодежи. По мнению депутатов, молодые люди очень плохо знают историю родного края и достижения региона. В связи с этим народные избранники предложили разработать более эффективные меры для повышения политической грамотности детей.

В завершение глава региона поблагодарила депутатов за вовлеченность в дела автономного округа, а также отметила, что практику проведения таких встреч необходимо продолжать.

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