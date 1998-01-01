Накануне в Ханты-Мансийске подвели итоги II регионального форума «Югра молодежная» и одноименного творческого конкурса

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В течение трех дней самые позитивные, талантливые и энергичные ребята со всех концов необъятной Югры изучали основы журналистской профессии. Мастер-классы провели эксперты «Русского репортера», телеканала «Культура», ветераны югорских средств массовой информации.
В рамках форума ребятам было предложено принять участие в конкурсе PR-проектов «Многовековая Югра». Цель которого заключалась в продвижении проекта и его информационном сопровождении. После публичной защиты всех поступивших на конкурс 16 проектов председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова призналась: «Я теперь поняла, сколько потеряла, не присутствовав на ваших мероприятиях в предыдущие дни, вы подзарядили меня колоссальной порцией энергии. Хочу пожелать вам не отказываться от своих проектов и доделывать всегда все до конца».
По единодушному мнению жюри, победителем данного конкурса стала Оксана Васильева из Нефтеюганского района. В качестве приза ей был вручен сертификат на стажировку в журнале «Русский репортер».
На конкурс видеороликов и печатных материалов социальной направленности поступили 249 конкурсных материалов от 212 участников. Уровень работ подчеркнула в своем выступлении директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова: «Перед нами – не «скамейка запасных», не потенциальная смена югорских журналистов, а сообщество настоящих, полноценных, готовых авторов. Вы уже сейчас действующие блогеры, члены кибердружин, юнкоры, и это правильно – не нужно откладывать свое будущее в долгий ящик, его нужно строить здесь и сейчас. А мы готовы вам всемерно помогать». Также глава департамента добавила, что губернатор Югры Наталья Комарова поддержала инициативу ребят по продвижению проекта «Многовековая Югра», и скоро в регионе появится рабочая группа, целью которой будет реализация презентованных проектов ребят. Участниками группы станут сами авторы проектов.
Следом за этими словами Елена Шумакова приступила к самой приятной части мероприятия – озвучиванию итогов конкурса и вручению призов победителям.
В номинации «Поступок года» лучшими были признаны работы школьницы Ангелины Нечаевой из Сургута и студентки ЮГУ Юлии Глушко.
В номинации «Олимпийская надежда» победителями стали Екатерина Скрябина из Ханты-Мансийска, Арина Кирьякова, учащаяся "Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи" из Лангепаса и Полина Змановская, студентка Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.
В номинации «Талант без границ» сердца жюри покорило творчество когалымского школьника Ивана Бабанина и Оксаны Васильевой, ученицы школы №1 из п. Салым Нефтеюганского района.
В номинации «Юный натуралист» лучшей из лучших была признана работа школьницы села Казым Белоярского района Анастасии Боковой.
В номинации «Лучший печатный материал антинаркотической направленности: «Скажи наркотикам НЕТ!» безоговорочную победу одержала студентка ЮГУ Анастасия Потехина.
Лучшим видеороликом на тему экологии «Мы в ответе за природу!» эксперты назвали творчество детско-молодёжной студии телевидения «Нтv-шка» из п. Новоаганск, Нижневартовский район.
Лучшими видеороликами по проблеме социальной направленности стали работы студенческого совета «Поколение» СурГУ, студентки Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа Екатерины Тихоновой, ребят из нефтеюганского военно-поискового клуба «Долг» и школьницы из села Кышик Ханты-Мансийского района Александры Кондрашиной.
А лучший видеоролик антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной направленности и пропаганды здорового образа жизни: «Наше здоровье в наших руках!» создал учащийся Центра детского творчества, сургутской телестудии «Ракурс» Анатолий Камшилов.
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