Следственное управление призывает граждан не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе на водоемах

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Ежегодно с наступлением летнего сезона и теплой погоды в округе происходят несчастные случаи на воде как со взрослыми, так и с детьми. По каждому такому факту следственными органами СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются объективные обстоятельства и причины гибели людей.
Результаты проверок свидетельствуют о том, что основной причиной несчастных случаев на водоемах со взрослыми является употребление ими алкоголя. Так, 24 июня 2017 года в Октябрьском районе утонул 33-летний мужчина, отправившийся ночью купаться на реку Обь в состоянии алкогольного опьянения.
Трагедии на воде с малолетними детьми в основном происходят из-за недосмотра взрослых и отсутствия родительского контроля над местонахождением своих детей. По причине малолетнего возраста и отсутствия жизненного опыта, дети не способны правильно рассчитать свои силы, предвидеть наступление на воде опасных ситуаций, таких как: водовороты, сильное течение, обрывистое дно, возникновение мышечной судороги. До настоящего времени в Когалыме продолжаются поиски 11-летнего мальчика, который 19 июня 2017 года не вернулся домой. По предварительным данным, ребенок утонул – его вещи были обнаружены на берегу реки.
Гибель на воде подростков и юношей обусловлена тем, что они часто переоценивают свои возможности. К примеру, 24 июня 2017 года в городе Покачи погиб 20-летний юноша, который хотел переплыть озеро, однако молодой человек попросту не рассчитал свои силы. Подобная трагедия произошла в 2014 году в Кондинском районе. Тогда двое подростков решили переплыть водоем, но доплыв до его середины один из них начал кричать, что сильно устал и больше плыть не может. Ребята развернулись и поплыли в обратную сторону, однако, достичь берега удалось только одному из них.
Вода ошибок не прощает. Следственное управление еще раз призывает граждан помнить, что вода является источником повышенной опасности. Отправляясь на отдых, не пренебрегайте правилами безопасности и обеспечьте безопасность своих детей.
Напомним основные правила поведения на воде:
купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
дети должны купаться в водоемах только под присмотром взрослых, которые умеют плавать;
находясь с ребенком на водоёме, родители должны постоянно контролировать его действия и находиться в готовности к оказанию необходимой помощи;
нельзя купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;
категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения;
не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;
нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах.
В целях недопущения происшествий с несовершеннолетними, следственное управление призывает родителей организовать занятость и досуг детей, проведение с ними профилактических и разъяснительных бесед о правилах поведения и безопасности в различных ситуациях.
Напоминаем, что в следственном управлении работают горячие линии: «Телефон доверия» (3467) 32-82-06 и «Ребенок в опасности»: (3467) 32-81-71, 8-902-814-74-23 или 123.
http://hmao.sledcom.ru/news/item/1146898/
Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Алина Никифорова