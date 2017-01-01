С 17 по 21 июля 2017 года на территории экспозиции музея под открытым небом «Торум Маа» пройдет вторая в этом году смена музейно-образовательной программы «Крепкие Люди за дружбу и мир»

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С 17 по 21 июля 2017 года на территории экспозиции музея под открытым небом «Торум Маа» пройдет вторая в этом году смена музейно-образовательной программы «Крепкие Люди за дружбу и мир»

 Непосредственно на лоне природе вас научат правильно и быстро собирать рюкзак; также вы освоите навыки ориентирования на местности, и узнаете, какими способами можно добыть огонь, развести костер, и как правильно его потом затушить. Изготовление рыболовной ловушки «верша» и охотничьей ловушки «слопец» наглядно продемонстрируют вам способы добычи пропитания в экстремальных условиях тайги.

В ходе практического занятия вы освоите методику изготовления временных жилищ -   приобретете умения  установки палаток и сооружения ветрового заслона. Чтобы защитить себя от комаров и мошек, вам будет  предоставлена возможность добыть деготь из бересты. А если вы оказались в лесу, имея при себе только нож,  а вам необходимо  вскипятить воду для ее обеззараживания или приготовления пищи,  вас научать изготавливать берестяную посуду, которая вполне подходит для этих нужд. Все приобретенные вами навыки будут представлены вам  в сравнении с культурой других народов, проживающих в Сибири, потому как север не терпит вражды, он сближает, стирает различия между людьми, ведь многим приходиться учится жить совсем в иных природных и культурных условиях.

Все и многое другое вы узнаете в рамках участия в программе.  Ждем вас и напоминаем: не стыдно не знать – стыдно не хотеть узнавать!

В группу набираются дети от 8 до 18 лет, но если вы младше или старше и горите желанием познать все тонкости как правильно и безопасно вести себя в лесу, мы будем рады видеть и вас в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа».

Набор группы проводится до 14 июля 2016 года.

Желающие присоединится к программе, обращайтесь по телефонам:

+79526946829, +7(3467)315-722.

Научный сотрудник сектора музейных программ и проектов

БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Этнографический музей под открытым небом "Торум Маа"

Брусницин Анатолий Николаевич

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