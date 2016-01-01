В 2016 году более тысячи югорских ветеранов получили средства на проведение ремонта в квартире

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В 2016 году более тысячи югорских ветеранов получили средства на проведение ремонта в квартире

На заседании правительства Югры, которое состоялось под председательством губернатора Натальи Комаровой, был рассмотрен ход исполнения поручения Президента Российской Федерации, связанный с оказанием мер социальной поддержки для проведения ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны.

По словам Натальи Комаровой, большинство ремонтов уже выполнено. На данный момент ремонтные работы продолжаются у 30 инвалидов и ветеранов. «Эта работа на контроле», - подчеркнула глава региона.

Как рассказала исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Людмила Низамова, в 2016 году единовременная денежная выплата на ремонт жилых помещений была осуществлена 1108 ветеранам на общую сумму 125 миллионов рублей. Уже сейчас у почти 700 ветеранов работы по ремонту закончены. За все годы действия программы, начиная с 2014 года, жилищные условия за счет проведения ремонта улучшили 2734 ветерана, в том числе 140 участников и инвалидов ВОВ.

«Деньги перечисляются на лицевые счета ветеранов, для этого с ними заключаются социальные контракты. В них, на основании смет, которые составляются общественными организациями ветеранов совместно с муниципальными образованиями и органами социальной защиты населения, указывается объем работ, а также сумма. Таким образом, деньги целевые, они расходуются ветераном или членами его семьи именно для улучшения жилищных условий», - обратила внимание Людмила Низамова.

Общественную оценку проведенной работе дала председатель Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Лариса Шаповалова: «Наши ветераны входят в состав комиссии, которая обследует жилищные условия нуждающихся по заявкам. Мы смотрим, какие у них условия, кому нужно сделать ремонт, а после уже - на результат. За время этого мероприятия никаких жалоб или претензий от ветеранов или членов их семей не поступало. Все очень довольны».

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