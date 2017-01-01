В преддверии Дня знаний Наталья Комарова обозначила приоритеты развития сферы образования Югры

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие во втором съезде педагогических работников автономного округа. Обращаясь к педагогам, глава региона отметила, что материалы съезда свидетельствуют о том, что незаменимые звенья образовательного процесса – учителя и педагогические работники, школьники и студенты – готовы к новому учебному году.
Говоря о базе, которая сложилась в регионе в преддверии 1 сентября 2017 года, Наталья Комарова отметила, что по результатам последнего социологического опроса удовлетворенность жителей региона качеством дошкольного образования выросла с 70 до 75%, общего – с 71 до 74%. «На такое настроение югорчан повлияли реализованные проекты по строительству детских садов. Построено 124 детских сада на 22 тысячи мест. Дети в возрасте от 3 до 7 лет имеют возможность получать дошкольное образование. Растет число малышей в возрасте до 3-х лет, посещающих детские сады», - сказала губернатор Югры.
В то же время, по ее словам, основная строительная и организационная активность смещается к общему образованию. «Перед нами стоит стратегическая задача по вводу новых школ и модернизации действующих, так, чтобы к 2025 году все школьники Югры могли учиться в одну смену в современных и хорошо оснащенных зданиях. Решение этой задачи потребует консолидации всех доступных ресурсов и сил», - обратилась к работникам отрасли Наталья Комарова и поставила задачи по повышению качества управленческих процессов в системе образования.
Отметим, что в этом году съезд проходил на четырех площадках, был организован с применением современных информационно-коммуникационных технологий. Мастер-классы, семинары, стратегические сессии проходили одновременно в Сургуте, Нефтеюганске, Игриме и деревне Нижние Нарыкары Октябрьского района. Дискуссии велись по 20 направлениям при участии 72 экспертов из ведущих вузов и организаций дополнительного профессионального образования Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов. По данным организаторов, всего в съезде приняли участие порядка 1500 человек.
Участники мероприятий обсудили новые методы аттестации педагогов, направления развития инклюзивного образования, перспективы интеграции традиционного и цифрового образования в Югре. В центре внимания педагогов оказались также организация летнего отдыха детей и молодежи, формирование этнокультурного пространства в автономном округе, привлечение коммерческого сектора к реализации социальных услуг в сфере образования.