Дмитрий Кузьменко: Реализация мероприятий по подготовке к проведению Единого дня голосования находится на контроле

- Русский
О подготовке к Единому дню голосования, который состоится 10 сентября, журналистам Югры в ходе брифинга рассказал главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Дмитрий Кузьменко.
Так, в Единый день голосования в нашем регионе состоятся 28 выборных кампаний: довыборы 2-х депутатов окружной Думы; довыборы 7-ми депутатов представительных органов муниципальных образований и совета депутатов поселения; выборы 12 глав поселений муниципальных образований; выборы 104-х депутатов представительных органов поселений муниципальных образований.
«Всего в выборах задействовано 20 муниципалитетов. Численность избирателей, включенных в списки по муниципальным образованиям, в которых состоятся выборы – 170469 человек, в том числе проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях – 166 человек. 10 сентября будет открыто 113 избирательных участков», - рассказал Дмитрий Кузьменко.
В настоящее время сотрудниками полиции во взаимодействии с представителями МЧС, Росгвардии и территориальных избирательных комиссий на местах проводятся комиссионные обследования избирательных участков на предмет антитеррористический устойчивости объектов.
За сутки до дня голосования избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы с применением технических средств и служебных собак, с последующим взятием под круглосуточную охрану. Также будет обследована улично-дорожная сеть, по которой планируется перевозка избирательных бюллетеней к избирательным участкам.
Особое внимание уделяется оборудованию помещений для голосования и созданию необходимых условий для инвалидов различных категорий. Из 113 избирательных участков на 108 обеспечена полная доступность; на 4 – дополнительно установлены пандусы; 1 участок приспособлений не имеет, потому что в списках избирателей инвалиды-колясочники отсутствуют.
В Единый день голосования на избирательных участках будут дежурить прошедшие специальное обучение волонтеры для оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.
«Реализация мероприятий по подготовке к проведению Единого дня голосования находится на постоянном контроле», - подчеркнул Дмитрий Кузьменко.