В Югре составлен рейтинг эффективности общественных советов

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Оценка проводилась по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. «Табель о рангах» общественных советов при органах исполнительной власти региона будет составляться ежегодно. Рейтинг по итогам работы в первом полугодии стал пробным.
Отметим, что уже «настоящий» рейтинг деятельности общественных советов региона будет составлен по итогам 2017 года. Всего в пробной оценке принимали участие 32 общественных совета. Критериев рейтинга несколько: от оценки состава и структуры, до участия в мероприятиях общественного контроля.
«Система прошла тест. Порядок оценки достаточно полный, но мы предложили некоторые корректировки. В частности, обязательно прикреплять к рейтингу аналитическую записку, чтобы общественность понимала, почему общественный совет занимает лидирующие позиции или наоборот», - подчеркнула председатель комиссии Общественной палаты Югры по вопросам общественного контроля и правозащитной деятельности Жанна Самойлова.
Добавим, что лидерами рейтинга стали общественные советы при окружных департаментах внутренней политики, общественных и внешних связей Югры, а также при аппарате губернатора региона.
В ближайшие дни рейтинг будет опубликован на официальном сайте Общественной палаты Югры, а также портале гражданского общества Югры «Югражданин.рф».