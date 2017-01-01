Всеволод Кольцов: Все школы Югры прошли тщательную процедуру приемки

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О подготовке образовательных организаций к новому учебному году журналистам в ходе пресс-конференции рассказали заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов, директор департамента образования автономного округа Алексей Дренин, а также представитель родительской общественности Елена Панасюк.
«Впереди 1 сентября, день которого все мы ждем. Это всегда большое и значимое событие. Югра, как и вся Россия, тщательно готовится к этому мероприятию - проведен целый пул организационных и подготовительных мероприятий для того, чтобы ребята пришли в школы, полностью соответствующие всем требованиям, где имеются все условия для качественной и безопасной учебы», - сказал Всеволод Кольцов.
По словам заместителя губернатора, в День знаний для детей откроют двери 720 образовательных организаций, в том числе 294 школы. На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году потрачено более одного миллиарда рублей. Средства пошли на ремонт, в том числе косметический, а также обновление технологического оборудования. Также не остались без внимания и вопросы, касающиеся безопасности детей – физическая защищенность объектов и качество питания.
«Все школы прошли тщательную процедуру приемки. Отработали комиссии, которые включают в себя представителей органов власти, МЧС, УМВД, общественности, Роспотребнадзора. Составляется акт. Если человек поставил под ним свою подпись, то он несет за нее полную ответственность, и это правильно. Кроме того, есть и общественные приемки родительских комитетов, общественных организаций. Работа продолжается», - обратил внимание Всеволод Кольцов.
«Мои дети учатся в гимназии. Наша образовательная организация готова принять детей в любой период – и в середина года, и в конце, и 1 сентября. Здесь всегда комфортно и уютно. По другим школам города тоже могу сказать, что везде наведен порядок. Школы готовы к 1 сентября», - поделилась Елена Панасюк.
Также в рамках пресс-конференции спикеры прокомментировали информацию, появившуюся в некоторых СМИ, об отмене торжественных линеек в Сургуте из-за происшествия, случившегося в городе 19 августа.
Так, по словам заместителя губернатора, данная информация не соответствует действительности: «Сегодня об этом я разговаривал с заместителем главы Сургута Александром Пелевиным. Во всех школах, которые начинают свою работу 1 сентября, по многолетней традиции будут проведены линейки. Никаких оснований для использования такого механизма, как запрет линеек, нет». Он особо подчеркнул, что в школах Сургута, как и в других образовательных учреждениях округа, будут приняты все необходимые меры безопасности.
Алексей Дренин добавил, что все идет в плановом режиме: «Есть только один традиционный нюанс – существуют запасные планы проведения линеек в случае плохой погоды. Абсолютно однозначно, что все линейки 1 сентября в школах пройдут в штатном режиме».
Говоря о новых трендах в образовании текущего года, директор профильного департамента выделил 3 из них – введение во всех школах страны урока астрономии, а также окружные проекты - социокультурные истоки и шахматное образование.
«Астрономия – это инициатива Министерства образования РФ, поэтому все эту установку выполнили, учебниками мы обеспечены. Преподавать уроки будут в старших классах учителя физики. Что касается окружных проектов, то их два. Первый – совместный проект с Русской православной церковью – социокультурные истоки. Курс рассчитан на 1-9 классы. С 1 сентября этого года он внедряется в 100% образовательных организациях Югры. Второй проект – шахматное образование, он уже введен во всех образовательных организациях нашего региона», - поделился Алексей Дренин.
Также было отмечено, что к 2017-2018 учебному году для образовательных организаций Югры приобретено более 540 тысяч учебников на общую сумму почти 200 миллионов рублей.
«Все школы на 100% обеспечены учебниками, в том числе и по вновь вводимым дисциплинам, таким как астрономия, социокультурные истоки, шахматы», - обратил внимание директор департамента образования и молодежной политики. Он подчеркнул, что приобретение рабочих тетрадей – обязанность самих школ, о чем неоднократно напоминает Министерство образования. Приобретение рабочих тетрадей за счет средств родителей – недопустимо.
«С этим фактом мы будем бороться и бороться жестко», - сказал Алексей Дренин.