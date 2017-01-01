Услуга предоставления рассрочки при оплате задолженности за капремонт продлена до конца года

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Югорский фонд капитального ремонта принял решение о продлении акции, по которой должникам за капитальный ремонт предоставляется рассрочка. Акция продлена до конца 2017 года. Решение было принято в связи с тем, что такая мера погашения задолженности стала популярна у югорчан, которые накопили большие долги за капремонт.
Напомним, что рассрочку могут получить собственники, имеющие большой долг за капитальный ремонт и не имеющие возможности погасить его разовым платежом. Рассрочку можно получить, обратившись в Югорский фонд капитального ремонта с письменным заявлением. Предварительно необходимо будет оплатить не менее 30 % от суммы его задолженности по взносам на капитальный ремонт на дату обращения в Фонд. После 31 декабря акция закончится, и соглашения заключаться не будут.
Следует добавить, что предложение о рассрочке действует до тех пор, пока Фонд не обратится в суд. После обращения Фонда в суд рассрочка будет невозможна и необходимо будет платить всю сумму целиком.
На сегодняшний день общая задолженность югорчан за капремонт за весь период действия программы составляет 1,6 млрд. рублей. В этом году было уже направлено более 60 тысяч претензий жителям Югры за неуплату взносов на капремонт на сумму 1,1 млрд. рублей.
Более подробную информацию можно узнать на сайте Югорского фонда капитального ремонта, где размещен бланк заявления и пошаговая инструкция действий для получения рассрочки.