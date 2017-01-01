Наталья Комарова приняла участие в общественной приемке монумента «Покорителям Самотлора»

- Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова работает Нижневартовске. Глава региона приняла участие в общественной приемке после капитального ремонта одной из главных городских достопримечательностей - монумента «Покорителям Самотлора», которого сами вартовчане привыкли называть «Алеша». Напомним, во время «Прямой линии» с Натальей Комаровой общественники города пригласили губернатора поучаствовать в приемке работ.
Обновлением «визитной карточки» Нижневартовска этим летом занималась сургутская фирма ООО «Ударник», выигравшая открытый аукцион в электронной форме на проведение работ. Мероприятия по преображению монументального комплекса продолжались почти два месяца. Все это время оценивать ситуацию на место регулярно выезжал глава города Нижневартовска Василий Тихонов, депутаты думы города, специалисты департамента ЖКХ. Работы находились под личным контролем губернатора Югры Натальи Комаровой.
По словам главы региона, Нижневартовск справился с одним из значимых проектов - обновлением монумента «Покорителям Самотлора», который в следующем году отметит свой 40-летний юбилей.
«Все эти годы «Алеша» встречает гостей города, указывая путь к Самотлору. Этот монумент - лицо, сердце, душа Нижневартовска. Памятник, как рассказывают старожилы, первопроходцы возводился всем миром. В первом ряду сегодня стоят те, кто привозил на самосвалах землю, песок, вез на это место грунт. Так вырос «Алеша». Сегодня, следуя традиции, обновленный памятник принимают горожане, всем миром. Поскольку возводили его все вместе, то имя он получил такое же народное, доброе, живое – Алеша. Монумент связал нефть и жизни людей. Сегодня с нами Федор Степанович Метрусенко, ставший прототипом для нашего Алеши. В одном из своих интервью он сказал, что остался на Севере, потому что «магию Самотлора невозможно объяснить». Это и не требуется. Эта магия преображает города, каждого из нас, заставляет работать на максимуме своих возможностей, делать это на благо земляков, Югры и России. Характерно, что компания, которая завершила обновление памятника носит название «Ударник». В этом слове и проделанной работе – живое наследие первопроходцев, их наказ нам. Давайте следовать ему всегда и во всем, равняясь на ту высокую планку, которую задали для нас ветераны Самотлора», - обратилась к вартовчанам Наталья Комарова.
Глава Нижневартовска Василий Тихонов, в свою очередь, отметил, что памятник «Покорителям Самотлора» является символом героизма всех поколений нефтяников. Несмотря на использование высоких технологий, локомотивом нефтедобычи остается человек: «В следующем году мы с вами откроем капсулу, заложенную у основания памятника 40 лет назад. И торжественно прочитаем послание, адресованное нам от горожан 70-х годов. Дорогие ветераны отрасли и те, кто только начинает свой путь. От всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником! Желаю, чтобы вы всегда гордились проделанной работой, и уверенно смотрели в будущее!»