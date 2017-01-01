Наталья Комарова: «Современный Самотлор - полигон для передовых технологий. Но мы всегда будем помнить, какой была первая капля нефти»

- Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова посетила Самотлорское месторождение. На площадке мемориала, посвященного первой разведочной скважине Р-1, состоялась церемония чествования ветеранов-нефтяников, а также лучших сотрудников АО «Самотлорнефтегаз» - общества ПАО «НК «Роснефть» по случаю приближающегося Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
В торжественном мероприятии приняли участие председатель Думы Югры Борис Хохряков, глава города Нижневартовска Василий Тихонов, глава Нижневартовского района Борис Саломатин, генеральный директор АО «Самотлорнефтегаз» Валентин Мамаев, ветераны нефтегазовой отрасли региона, молодежь.
Обращаясь к ветеранам, Наталья Комарова отметила, что 52 года назад на месте, где сейчас находится мемориал первой скважине Самотлора, не только добыли первую нефть, но и заложили фундамент для очень важных вещей, которые сегодня отличают всех югорчан.
«Это бережное отношение к тем, кто был первым, уважение к ветеранам и благодарность за все то, что они для нас сделали. Второй год подряд после открытия этого мемориала на гранитные плиты заносятся новые имена. Я хочу поблагодарить «Самотлорнефтегаз» и «Роснефть» за создание этой традиции и следования ей. Как известно, гранит – это магматическая порода, продукт вулканической активности Земли. Освоение Самотлора можно сравнить с природной мощью вулкана. Современники вспоминают: на буровых лопались трубы, из-под земли с ревом вырывался нефтяной фонтан. Этой первозданной мощи были противопоставлены сила человеческого духа, настойчивость первопроходцев. Они преобразовали энергию земли в энергию развития Югры и России. Современный Самотлор – полигон для передовых технологий. Но мы всегда будем помнить, какой была первая капля нефти. Мы здесь сейчас благодаря вам, уважаемые ветераны. Спасибо за ваш труд, здоровья вам и успехов», - подчеркнула Наталья Комарова.