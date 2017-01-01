Нижневартовск представит Югру на Всероссийском форуме, где презентует уникальный опыт организации ясельных групп для детей с 6 месяцев

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В рамках рабочей поездки в Нижневартовск губернатор Югры Наталья Комарова посетила дошкольное образовательное учреждение №80 «Светлячок», где завтра откроется ясельная группа для малышей от шести месяцев до года. Учреждение стало пилотной площадкой по реализации такого проекта.
Напомним, обеспечить местами малышей от 1 года до 1,5 лет в детских садах было одним из поручений губернатора Югры Натальи Комаровой властям муниципалитетов округа. Нижневартовск досрочно выполнил поручение и сейчас в дошкольных учреждениях города действует пять ясельных групп для такой возрастной категории детей. Кроме того, с сентября 2017 года сразу в трех детских садах откроются группы для малышей с шести месяцев. Нижневартовск - первый город в Югре, который применяет практику создания ясельных групп.
Детский сад №80 начал подготовительные работы к открытию ясельной группы еще в апреле. На данный момент сюда записали восемь малышей. Группа укомплектована всем необходимым оборудованием: приобретены пеленальные столы, манежи, стулья для кормления, развивающие игры, качели, кровати, техника для кухни и многое другое. Разработано специальное меню в соответствии с возрастными нормативами. За малышами будут смотреть педагоги и медицинский работник.
Как рассказала заведующий детским садом Ольга Краснухина, особое внимание в ясельной группе будет уделяться питанию. Малышам необходим специальный рацион. Овощные, фруктовые, мясные, рыбные пюре – все это будет промышленного производства. Готовить в саду питание не будут.
Потребность в создании групп для детей самого младшего возраста выявил опрос среди горожан, который был организован в прошлом году на портале департамента образования Нижневартовска. Как отметила председатель общественной организации «Молодая семья» Вероника Матвиенок, открытие таких групп соответствует запросам времени. По ее словам, для молодых родителей это уникальная возможность вернуться к трудовой деятельности.
В детском саду глава региона Наталья Комарова оценила уровень организации ясельной группы, а также пообщалась с родителями малышей, которые вскоре будут посещать этот детский сад.
«Я надеюсь, что в детском саду все предусмотрели, и все получится так, как задумали. Конечно, любой подход имеет две стороны. Но в современном, развитом обществе мы должны обеспечивать родителям возможность выбора – отдать ребенка, если есть такая потребность, с 1,5 лет, с года или шести месяцев», - подчеркнула Наталья Комарова.
Это новая практика для Югры. Опыт Нижневартовска по организации ясельных групп в детских садах от шести месяцев высоко оценила губернатор региона и родители. Шестого сентября представители муниципалитета примут участие во Всероссийском конкурсе городов России «Семья и город – растем вместе», где поделятся опытом создания ясельных групп для малышей в возрасте 6+. Форум состоится в Мурманске. Представлять югорчан на нем будут члены общественной организации «Молодая семья».
Еще две группы для детей ясельного возраста откроются дополнительно детских садах №31 «Медвежонок» и №49 «Родничок». В каждом учреждении по одной группе для малышей от шести месяцев.
Как отметил глава Нижневартовска Василий Тихонов, в учреждениях дошкольного образования еще есть резерв для открытия ясельных групп. В случае, если спрос от родителей будет расти, в городе дополнительно откроют еще три группы для самых маленьких.