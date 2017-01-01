Продолжается обсуждение плана мероприятий по проведению Десятилетия детства в Югре

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В правительстве Югры состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Десятилетия детства. Его провели председатель оргкомитета, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова и заместитель губернатора автономного округа Всеволод Кольцов. Заседание проходило в формате видеоконференцсвязи.
Как отметила Ирина Максимова, в ходе прошедших общественных обсуждений в муниципалитетах югорчане предлагали реальные мероприятия, выражая готовность их организовывать и участвовать в них.
«Около тысячи человек приняли участие в обсуждении плана мероприятий по Десятилетию детства, которое было организовано на сайте Стратегии – 2030, - сказала исполняющий обязанности директора департамента общественных и внешних связей Югры Ирина Лисютина. – Большинство предложений касаются материальной поддержки семей с детьми, создания инфраструктуры детства, культурного и физического развития детей».
Заместитель губернатора Всеволод Кольцов подчеркнул важность содержания готовящегося документа: «Считаю необходимым обратить внимание на патриотическое воспитание детей; на детей из числа коренных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. Важно усилить блок вопросов по популяризации традиционных семейных, духовно-нравственных ценностей. Это ненормально, что у нас значительное число детей растут в неполных семьях. Также предлагаю начать в округе пилотный проект «Голубой медвежонок». Это символ доброжелательности к детям. Такую эмблему сейчас можно встретить на дверях кафе, магазинов, владельцы которых создают в своих помещениях условия для маленьких посетителей – низкие витрины, прилавки, детские санитарно-гигиенические уголки. Давайте поработаем с нашим бизнес-сообществом, чтобы в Югре тоже появились такие объекты и весь округ сделаем территорией, доброжелательной к детям. Особо хотел бы подчеркнуть актуальность здоровьесберегающих технологий в системе образования. В образовательных организациях должно быть здоровым питание, расписание и т.д. И наконец, мы должны позаботиться, чтобы дать шанс родиться каждому зачатому ребенку. Максимально снизить количество абортов».
Члены организационного комитета проанализируют поступившие от представителей муниципальных образований предложения, с тем чтобы представить доработанный план мероприятий на утверждение правительства Югры.