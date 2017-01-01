Начинается приём заявок на участие в Окружном фестивале любительского художественного творчества национально-культурных объединений Югры «Возьмёмся за руки, друзья»

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Начинается приём заявок на участие в Окружном фестивале любительского художественного творчества национально-культурных объединений Югры «Возьмёмся за руки, друзья»

Окружной Дом народного творчества начинает приём заявок на участие в Окружном фестивале любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Возьмёмся за руки, друзья».

Цель проекта – формирование единого этнокультурного пространства на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры посредством самодеятельного народного творчества.

В фестивале могут принять участие национальные самодеятельные творческие коллективы и исполнители учреждений культуры, национальных культурных автономий, национальных общественных организаций. Возраст участников – от 10 лет и старше.

Конкурсный отбор будет проходить по номинациям:

- «хореография» – ансамбли (народный сценический танец (фольклор), стилизованный народный танец),

- «вокал» – соло и ансамбли (аутентичный песенный фольклор; народный вокал (в том числе стилизация), народная песня в эстрадной обработке (на родном языке),

- «инструментальное творчество» – ансамбли и соло, «обрядовый игровой фольклор».

В этом году предусмотрены три зональных (отборочных) этапа:

- 15 октября 2017 года в г. Ханты-Мансийск (приём заявок – до 01 октября 2017 г.);

- 20-21 октября 2017 г. в п.г.т. Междуреченский (приём заявок – до 06 октября 2017 г.);

- 28-29 октября 2017 в г. Нефтеюганск (приём заявок – до 13 октября 2017 г.).

Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри, в состав которого войдут ведущие деятели культуры и искусства, преподаватели высших учебных заведений Российской Федерации, члены Окружного художественного совета, представители общественности.

Победители конкурсных номинаций зонального этапа примут участие в основном этапе фестиваля, который пройдёт 11 – 12 ноября в Ханты-Мансийске в форме Гала-концерта с выявлением обладателей Гран-при.

Организаторы фестиваля – Департамент культуры Югры, Окружной Дом народного творчества, управление культуры и молодежной политики Кондинского района, комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

 

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