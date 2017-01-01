В Югре подвели итоги конкурса издательских проектов

- Русский
В Ханты-Мансийске состоялось заседание Экспертного совета по вопросам издательской деятельности при Правительстве Югры, на котором были подведены итоги конкурса издательских проектов.
Напомним, конкурс организован департаментом общественных и внешних связей округа. Он стартовал 1 июня 2017 года, прием заявок продолжался по 13 июля включительно.
Всего в адрес организаторов поступило 12 заявок. Среди них сборники стихов, статей и очерков, краеведческие издания, словарь мансийского языка, социально-исторический роман.
По итогам рассмотрения заявок и голосования, члены Экспертного совета рекомендовали к включению в план издательской деятельности департамента общественных и внешних связей Югры следующие проекты:
- «Песни и сценки медвежьего праздника манси. Хрестоматия. Книга 2. Тексты на русском языке», «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»;
- «Память ушедших деревень», «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- «60 лет с читателями», коллектив газеты «Ханты ясанг»;
- «Югра многовековая» (сборник публикаций газеты «Новости Югры»).
Отметим, финансовая поддержка оказывается издательским проектам за счет средств государственной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы».