Губернатор Югры Наталья Комарова представила инвестиционные проекты региона на форуме стран БРИКС в Китае

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Губернатор Югры Наталья Комарова в составе российской делегации принимает участие в Деловом форуме БРИКС в Китае. Одним из ключевых событий форума стала специальная выездная сессия – презентация инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации для делового сообщества БРИКС.
Презентацию инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа провела глава региона. Предваряя выступление, Наталья Комарова приветствовала коллег от имени Югры – региона, который неоднократно принимал международные мероприятия с участием стран БРИКС, выступил с инициативой создания Совета регионов стран БРИКС. «Мы заинтересованы в развитии наших межрегиональных и экономических связей», - сказала Наталья Комарова.
Югра представляет уникальные возможности для инвестиционной активности, регион известен в мировом ТЭКе как лидер нефтегазодобычи и производства электроэнергии в России, а также в мире кино как площадка международного кинофестиваля «Дух огня», в мировых семьях биатлона, лыж, шахмат, как территория сохранения и развития национальной культуры, традиций, промысла коренных народов ханты, манси, ненцев.
В Югре крупнейшими топливными транснациональными корпорациями задан высокий тон деловой и инвестиционной активности. Округ занимает высокие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности регионов России. На это работает система предоставления услуг для бизнеса через институты поддержки, ключевым звеном которой является Совет по инвестиционной деятельности, возглавляемый губернатором.
Инвестиционный портфель Югры включает 169 проектов общей инвестиционной емкостью свыше 5 миллиардов долларов США. Фокус инвестиционной политики региона направлен на развитие обрабатывающих отраслей, через формирование нормативного правового поля, применение различных мер государственной поддержки.
Самым капиталоемким и комплексным проектом, который объединяет преимущества ресурсного потенциала Югры и возможности ее инновационного роста, выступает проект создания промышленного кластера на Приполярном Урале.
«Прибегая к напрашивающейся аналогии, это настоящий алмаз в короне инвестиционных проектов Югры, - отметила Наталья Комарова. – Территория Приполярного Урала богата залежами кварца, угля, черных, цветных, редких и благородных металлов, алмазов. Это территория, которую можно освоить с чистого листа, используя самые бережные технологии по отношению к природе. Становление этого кластера должно начаться со строительства 260-километровой автомобильной дороги и первых заводов, которые запустят маховик развития производств. Мы уже презентовали этот проект нашим китайским партнерам, видим заинтересованность иностранных контрагентов и надеемся на подключение инвесторов из стран БРИКС».
Губернатор отметила, что к освоению Приполярного Урала примыкает еще одна тема, связанная с раскрытием потенциала Югры в создании товаров и услуг, ориентированных на узкие рыночные сегменты, в которых конкурентоспособность обеспечивается компетенциями, уровнем развития технологий, специализированным знанием спроса. Прежде всего, это интеллектуальные услуги и товары, ориентированные на потребление в условиях Севера и Арктики, в расчете на расширение возможностей Северного морского пути. Эти производства и компетенции объединены под сводом еще одного кластера – «Техника и технологии для Севера».
По мнению главы региона, ускоренное развитие высокотехнологичных инвестиционных проектов Югры опирается на несколько конкурентных преимуществ, которые мы готовы предложить нашим партнерам. И назвала некоторые из них.
Первое. Кадровый потенциал и молодая структура населения. Югра относится к числу самых «молодых» регионов России, входит в десятку лидеров по естественному приросту. У нас развитая медицина, а значит, лучшее качество человеческого капитала. При этом главной статьёй вложений окружного бюджета выступает образование. Округ является пилотной площадкой по внедрению ряда образовательных инициатив, в том числе по развитию дополнительного образования, расширению связей между подготовкой специалистов и рынком труда. Именно в Югре были открыты первые в России детские технопарки, в которых подрастающее поколение осваивает технологические компетенции завтрашнего дня.
Второе. Наш округ располагает развитой инфраструктурой, в том числе энергетической. Кроме того, географическое положение Югры – ее преимущество. «Мы завершили формирование автомобильных коридоров с запада на восток и с юга на север. Один из инвестиционных проектов, которые мы предлагаем, состоит в усилении этого транзитно-логистического потенциала за счет строительства новых мостов через реку Обь в районе Сургута и п. Приобье», - сказала Наталья Комарова.
Третье. Наш округ из года в год демонстрирует растущий и рекордный с исторической точки зрения объем инвестиций в основной капитал, который поддерживается набором государственных финансовых и фискальных стимулов. Работа с инвесторами строится по принципу «одного окна».
«Вы можете убедиться в этом сами, выбрав один из предложенных инвестиционных проектов, - обратилась к участникам сессии губернатор Югры. – Мы открыты для всестороннего сотрудничества со странами БРИКС и рассматриваем каждого из вас как стратегического партнера».
Отметим, что в ходе сессии инвестиционные проекты также представили главы Республики Башкортостан, Ульяновской, Калужской и Ленинградской областей.