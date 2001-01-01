Югра принимает Всероссийский форум «Библиокараван – 2017»

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В Югре с 5 по 9 сентября пройдет всероссийский форум «Библиокараван – 2017», который соберет ведущих библиотекарей страны. Главная тема – «Игрофикация библиотечной деятельности».
Мероприятия форума будут проходить сразу в нескольких муниципалитетах автономного округа. Площадками станут публичные библиотеки Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Сургута, Сургутского района и Нижневартовска. В течение пяти дней участники познакомятся с опытом коллег, расскажут о своих открытиях и инновациях в библиотечной сфере, посетят экскурсии.
«Библиокараван – 2017» будет включать профессиональные и культурно-образовательные мероприятия, знакомство с городами Югры. Тематический блок «Игры, в которые играют библиотеки» познакомит участников форума с игровыми проектами библиотек, приемами игротехники в работе с читателями и персоналом, научит основам библиотечных квестов и приемам библиотерапии. Тематический блок «Библиотеки, которые играют в игры» предоставит возможность познакомиться с «героями» библиотечной игромании.
Стоит отметить, что «Библиокараван» колесит по стране с 2001 года. За это время он побывал в Москве, Самаре, Ульяновске, Ярославле, Калининграде, Новокузнецке и других городах. В 2016 году форум прошел на территории Свердловской области по маршруту Екатеринбург – Новоуральск – Верхняя Пышма.