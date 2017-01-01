Югорчане станут участниками ежегодной акции «День донорского совершеннолетия»

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С 4 по 8 сентября 2017 года в Югре состоится второй этап ежегодной акции «День донорского совершеннолетия», которая проводится в рамках «Программы развития добровольного донорства крови и ее компонентов». Мероприятие пройдет под лозунгом «Время совершать взрослые поступки».
Акция «День донорского совершеннолетия» традиционно проводится в два этапа – в марте и сентябре.
В этом году в ходе первого этапа, прошедшего с 13 по 17 марта, на станции переливания крови в муниципалитетах Югры обратились порядка 50 юношей и девушек.
Второй этап проводится для того, чтобы привлечь новых совершеннолетних доноров, а также дать возможность участникам первого этапа акции повторно сдать кровь и тем самым окончательно влиться в донорское движение.
Отмечается, что акция «День донорского совершеннолетия» состоится во всех учреждениях КУ «Станция переливания крови» Югры. Прием доноров в головном учреждении г. Сургут будет осуществляться с 08:30 до 12:00. В филиалах в г. Нижневартовске и г. Нефтеюганске ждут доноров с 08:00 до 12:00.