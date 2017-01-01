Югорчане станут участниками ежегодной акции «День донорского совершеннолетия»

  • Русский
Югорчане станут участниками ежегодной акции «День донорского совершеннолетия»

С 4 по 8 сентября 2017 года в Югре состоится второй этап ежегодной акции «День донорского совершеннолетия», которая проводится в рамках «Программы развития добровольного донорства крови и ее компонентов». Мероприятие пройдет под лозунгом «Время совершать взрослые поступки».

Акция «День донорского совершеннолетия» традиционно проводится в два этапа – в марте и сентябре.

В этом году в ходе первого этапа, прошедшего с 13 по 17 марта, на станции переливания крови в муниципалитетах Югры обратились порядка 50 юношей и девушек.

Второй этап проводится для того, чтобы привлечь новых совершеннолетних доноров, а также дать возможность участникам первого этапа акции повторно сдать кровь и тем самым окончательно влиться в донорское движение.

Отмечается, что акция «День донорского совершеннолетия» состоится во всех учреждениях КУ «Станция переливания крови» Югры. Прием доноров в головном учреждении г. Сургут будет осуществляться с 08:30 до 12:00. В филиалах в г. Нижневартовске и г. Нефтеюганске ждут доноров с 08:00 до 12:00.

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры