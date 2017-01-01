В Югре определены лучшие организации отдыха и оздоровления детей

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Подведены итоги окружного этапа конкурса «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Напомним, конкурс проводится департаментом социального развития округа ежегодно, начиная с 2013 года. Цель - выявление организаций Югры, осуществляющих деятельность по отдыху и оздоровлению детей, имеющих наилучшие показатели деятельности.
В текущем году для участия заявки и конкурсные материалы поступили от 24 организаций отдыха и оздоровления детей из 15 муниципальных образований. До участия допущена 21 организация, остальные отклонены в связи с несоответствием обязательным требованиям, установленным Положением конкурса.
Изучив деятельность организаций, оргкомитет определил 12 победителей, набравших наибольшее суммарное количество баллов по всем критериям оценки.
Так, в номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь» лучшим названо муниципальное автономное учреждение физической культуры спорта Белоярского района «База спорта и отдыха «Северянка».
На втором месте – специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь круглосуточного пребывания «Барсова гора» на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», г. Сургут.
На третьем – детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские зори», Советский район.
В номинации «Лучший палаточный лагерь» победил непередвижной палаточный лагерь эколого-краеведческой направленности «Мы – дети Югры», действующий на базе детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окунёвские зори» в Советском районе.
Второе место у палаточного лагеря спортивно-оздоровительного направления «Покорители Стихий» на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот», г. Нижневартовск.
Третьим стал районный палаточный лагерь «Кар-Тохи» на базе муниципального казенного учреждения Сургутского района «Комплексный молодежный центр «Резерв».
«Золото» в номинации «Лучший лагерь труда и отдыха» завоевал лагерь труда и отдыха «Атлант», работающий на базе средней общеобразовательной школы №3» Лангепаса.
«Серебро» у лагеря труда и отдыха «Пчелка» на базе муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», г. Урай.
«Бронза» в этой номинации досталась лагерю труда и отдыха «КРУТО» на базе Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Салымская средняя общеобразовательная школа №1».
В номинации «Лучший лагерь с этнокультурным компонентом» первым стало детское этническое стойбище «Мань Ускве», Березовский район.
На втором месте – Детское этнокультурное стойбище «Нумсанг Ех», Белоярский район. На третьем – палаточный лагерь с этнокультурным компонентом «Няврамыт Павыл» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шугурская средняя общеобразовательная школа», Кондинский район.
Отмечается, что победители конкурса получат денежное поощрение на укрепление материально-технической базы.