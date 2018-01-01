Югорчане получат социальную выплату к 25-летию Конституции страны

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Граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года в Югре и постоянно проживающие на территории округа, получат единовременную выплату. Она будет производиться в связи с празднованием в 2018 году 25-летия Конституции страны, провозгласившей Югру самостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации.
Выплату можно будет получить с 1 января по 31 декабря 2018 года одним из следующих способов.
Беззаявительно – если имеющий право на соцвыплату или его родитель (законный представитель) состоит на учете в органах социальной защиты населения Югры и является получателем мер социальной поддержки. Отмечается, что в этом случае выплата будет перечислена на лицевой счет, открытый в кредитной организации, до 1 марта 2018 года.
В заявительном порядке – если имеющий право на соцвыплату или его родитель (законный представитель) на 1 января 2018 года не состоит на учете в органах социальной защиты населения Югры. В этом случае необходимо с 1 января до 30 ноября 2018 года подать заявление о предоставлении выплаты через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг и пройти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/61795/12/info (подуслуга «Единовременная выплата к праздничным и памятным датам» государственной услуги «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).
В заявлении следует указать: место Вашего рождения на территории Югры; место жительства (регистрации) на территории Югры; номер лицевого счета, открытый в кредитной организации.
Отмечается, что получить социальную выплату смогут и те, кто временно выехал за пределы Югры (получать образование, проходить военную службу или по иным причинам), но сохранил в округе регистрацию по месту жительства.
Телефоны для справок Центра социальных выплат Югры и его филиалов: http://csvhmao.ru/doc/otvetstvennie.docx