Творческая делегация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры примет участие в Международном фестивале искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: семейные традиции»

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С 18 по 22 сентября 2017 года в Лазаревском районе города Сочи пройдёт Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: семейные традииции».
Основная цель фестиваля – сохранение культурного наследия финно-угорских и самодийских народов, возрождение семейных традиций и преемственности поколений, формирование единого культурного и информационного пространства России.
К участию в гала-концерте приглашаются семейные коллективы, представляющие танцевальное, песенное и инструментальное творчество, национальный костюм финно-угорских и самодийских народов.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру на фестивале будет представлять фольклорный коллектив большой семьи «Касум ёх» («Казымский народ»).
Руководитель коллектива – Тимофей Молданов, который возглавляет клубное формирование «Окружная школа Медвежьих игрищ» Дома народного творчества Югры. Самодеятельные артисты Югры представят песни и танцы ритуального праздника казымских ханты «Медвежьи игрища», внесённого в 2016 году в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России.
Учредители и организаторы фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», Филиал ГРДНТ имени В.Д.Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации», ООД «Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации», Администрация Лазаревского района города Сочи, Лазаревский районный Центр национальных культур имени К.С. Мазлумяна.
Организатор участия делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»