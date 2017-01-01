Продолжается прием заявок для участия в Окружном конкурсе фотографий «Как молоды мы были…»

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Продолжается прием заявок для участия в Окружном конкурсе фотографий «Как молоды мы были…»

С целью поддержки и стимулирования активности жителей Югры старшего поколения, раскрытия их творческого потенциала 1 июля 2017 года стартовал конкурс фотографий «Как молоды мы были…».

Участие в данном интернет-проекте может принять любой желающий, постоянно проживающий на территории Югры, в возрасте старше 50 лет.

Номинации конкурса:

I. «Я люблю тебя, жизнь» (фотографии достойных людей Югры; человек труда в процессе трудовой деятельности на предприятиях и в учреждениях Югры; поколение труда (о людях, прославивших округ, город, поселок, село), поколение будущего (индивидуальная история человека, семьи), ветераны войны и боевых действий).

II. «Я эту землю знаю с детства» (фотографии природы родного края, города, поселка, села глазами его жителей в любое время года, национальные и культурные традиции).

III. «Семейный альбом» (фотографии истории семьи на фоне истории округа с 1930-2017 годов).

Участник заполняет анкету-заявку с приложением фоторабот в электронном виде и направляет в адрес Окружного Дома народного творчества на e-mail: mo@to-kultura.ru с отметкой «на конкурс фоторабот».

Прием заявок на участие в конкурсе и фоторабот участников будет осуществляться до 15 октября 2017 года.

Организаторы конкурса – депутат Думы Югры, координатор партийного проекта «Старшее поколение» Семенов В.Н. при поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».

Фотографии-победители будут опубликованы на сайтах организаторов конкурса.

Более подробная информация по участию в конкурсе представлена в Положении.

По возникающим вопросам обращаться по телефону 8 (3467) 33-53-95 Швыркова Елена Владимировна, начальник информационно-аналитического отдела Окружного Дома народного творчества.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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