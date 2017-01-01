Югра готова к Единому дню голосования

- Русский
В правительстве округа под председательством первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина состоялось очередное заседание Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов. В рамках мероприятия обсуждался вопрос готовности к проведению избирательных кампаний, в том числе в части обеспечения противопожарной и антитеррористической защищенности.
Напомним, Единый день голосования состоится 10 сентября. В этот день в Югре пройдут выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа 6 созыва по одномандатным избирательным округам №№ 6, 10, депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований.
Так, было отмечено, что на сегодняшний день избирательные участки, на которых будет проходить голосование, к проведению выборов 10 сентября 2017 готовы. Для обеспечения общественного порядка и антитеррористической защищенности в регионе разработан комплекс организационных и практических мероприятий, в том числе межведомственного характера. Организовано взаимодействие с органами исполнительной власти, территориальными избирательными комиссиями и заинтересованными ведомствами в сфере избирательного законодательства.
За сутки до дня голосования избирательные участки и прилегающие к ним территории будут дополнительно обследованы с применением технических средств и служебных собак с последующим взятием под круглосуточную охрану.